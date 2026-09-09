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Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты
Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты
Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты - спрос на них в августе вырос на 7% в годовом выражении, показало исследование сервисов "Авито... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:29+0300
2026-09-09T15:29+0300
бизнес
россия
финансы
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты - спрос на них в августе вырос на 7% в годовом выражении, показало исследование сервисов "Авито Подработка" и "Авито Услуги", которое есть у РИА Новости. "Спрос на услуги в сфере красоты продолжает расти. По данным "Авито Услуг", в августе 2026 года интерес к ним увеличился на 7% по сравнению с августом прошлого года", - говорится в исследовании. При этом россияне, как уточняют аналитики, стали чаще обращаться не только за привычными услугами, но и за помощью специалистов в создании образа. Так, спрос на имидж-консультации вырос на 61% за год, на услуги стилистов - на 34%, а на подбор образа для мероприятия - на 81%. На парикмахерские услуги у россиян за последний год также вырос спрос: на женскую стрижку - на 21%, мужскую - на 40%. Среди других процедур у потребителей увеличился интерес на 90% к биозавивке, к химической завивке - на 60%, к мелированию - на 15%. Кроме того, за январь-август текущего года вырос и интерес к подработке у мастеров бьюти-индустрии - на 12% в годовом выражении. Россияне из этой сферы могли получить в среднем более 4 тысяч рублей за смену - 4 247 рублей. Лидером среди бьюти-профессий в части спроса на подработку стали мастера ногтевого сервиса - рост числа откликов от соискателей составил 32%. Следом за ними идут парикмахеры, которые на 10% чаще искали дополнительный заработок, чем годом ранее. Девятого сентября отмечается Всемирный день красоты. Это профессиональный праздник работников бьюти-сферы, который уходит корнями в 1996 год.
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бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
15:29 09.09.2026
 
Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты

"Авито Подработка": россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты - спрос на них в августе вырос на 7% в годовом выражении, показало исследование сервисов "Авито Подработка" и "Авито Услуги", которое есть у РИА Новости.
"Спрос на услуги в сфере красоты продолжает расти. По данным "Авито Услуг", в августе 2026 года интерес к ним увеличился на 7% по сравнению с августом прошлого года", - говорится в исследовании.
При этом россияне, как уточняют аналитики, стали чаще обращаться не только за привычными услугами, но и за помощью специалистов в создании образа. Так, спрос на имидж-консультации вырос на 61% за год, на услуги стилистов - на 34%, а на подбор образа для мероприятия - на 81%.
На парикмахерские услуги у россиян за последний год также вырос спрос: на женскую стрижку - на 21%, мужскую - на 40%. Среди других процедур у потребителей увеличился интерес на 90% к биозавивке, к химической завивке - на 60%, к мелированию - на 15%.
Кроме того, за январь-август текущего года вырос и интерес к подработке у мастеров бьюти-индустрии - на 12% в годовом выражении. Россияне из этой сферы могли получить в среднем более 4 тысяч рублей за смену - 4 247 рублей.
Лидером среди бьюти-профессий в части спроса на подработку стали мастера ногтевого сервиса - рост числа откликов от соискателей составил 32%. Следом за ними идут парикмахеры, которые на 10% чаще искали дополнительный заработок, чем годом ранее.
Девятого сентября отмечается Всемирный день красоты. Это профессиональный праздник работников бьюти-сферы, который уходит корнями в 1996 год.
 
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