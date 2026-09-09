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Россияне смогут заключать с банками договора жилищных сбережений - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне смогут заключать с банками договора жилищных сбережений
Россияне смогут заключать с банками договора жилищных сбережений - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут заключать с банками договора жилищных сбережений
Россияне с 1 января 2027 года смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений для накопления средств на покупку квартиры, строительство собственного... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T23:09+0300
2026-09-09T23:09+0300
недвижимость
финансы
банки
госдума
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 января 2027 года смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений для накопления средств на покупку квартиры, строительство собственного дома или первоначальный взнос по ипотеке, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Как отметил парламентарий, новый механизм жилищных сбережений может стать полезным инструментом прежде всего для тех семей, которые пока не готовы брать ипотеку, но уже планируют покупку жилья и постепенно формируют первоначальный взнос. "С 1 января 2027 года такой вклад можно будет открыть минимум на три года и пополнять в течение срока действия договора. На накопления будут начисляться проценты, а средства получат отдельную страховую защиту - до 10 миллионов рублей. В дальнейшем их можно будет направить на покупку квартиры, участие в долевом строительстве, строительство собственного дома или первоначальный взнос по ипотеке", - сказал Аксененко. Он указал, что жилищные сбережения следует рассматривать прежде всего как отдельный инструмент планирования покупки жилья, а не как разновидность льготной ипотеки или механизм прямого государственного субсидирования. "Закон не устанавливает конкретные параметры будущего кредита, однако накопление средств может стать важным шагом для подготовки к ипотеке и формирования первоначального взноса. После завершения установленного периода банк, как и при любом кредитовании, оценит финансовое положение клиента, включая его доходы, долговую нагрузку и кредитную историю, чтобы определить возможность и условия предоставления кредита", - добавил депутат. По его словам, востребованность нового механизма во многом будет зависеть от конкретных условий, которые предложат банки. Аксененко считает, что для человека должно быть понятно, в чем практическое преимущество такого способа накопления по сравнению с обычным депозитом - например, в условиях по ставке или дополнительных возможностях при дальнейшем оформлении ипотеки. "В перспективе, на мой взгляд, стоит обсуждать и дополнительные стимулы для таких накоплений, особенно для молодых семей. Тогда жилищные сбережения смогут стать не просто еще одним банковским продуктом, а реальным инструментом, который помогает людям приблизить покупку собственного жилья", - заключил он.
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недвижимость, финансы, банки, госдума
Недвижимость, Финансы, Банки, Госдума
23:09 09.09.2026
 
Россияне смогут заключать с банками договора жилищных сбережений

Депутат Аксененко: россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 января 2027 года смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений для накопления средств на покупку квартиры, строительство собственного дома или первоначальный взнос по ипотеке, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Как отметил парламентарий, новый механизм жилищных сбережений может стать полезным инструментом прежде всего для тех семей, которые пока не готовы брать ипотеку, но уже планируют покупку жилья и постепенно формируют первоначальный взнос.
"С 1 января 2027 года такой вклад можно будет открыть минимум на три года и пополнять в течение срока действия договора. На накопления будут начисляться проценты, а средства получат отдельную страховую защиту - до 10 миллионов рублей. В дальнейшем их можно будет направить на покупку квартиры, участие в долевом строительстве, строительство собственного дома или первоначальный взнос по ипотеке", - сказал Аксененко.
Он указал, что жилищные сбережения следует рассматривать прежде всего как отдельный инструмент планирования покупки жилья, а не как разновидность льготной ипотеки или механизм прямого государственного субсидирования.
"Закон не устанавливает конкретные параметры будущего кредита, однако накопление средств может стать важным шагом для подготовки к ипотеке и формирования первоначального взноса. После завершения установленного периода банк, как и при любом кредитовании, оценит финансовое положение клиента, включая его доходы, долговую нагрузку и кредитную историю, чтобы определить возможность и условия предоставления кредита", - добавил депутат.
По его словам, востребованность нового механизма во многом будет зависеть от конкретных условий, которые предложат банки. Аксененко считает, что для человека должно быть понятно, в чем практическое преимущество такого способа накопления по сравнению с обычным депозитом - например, в условиях по ставке или дополнительных возможностях при дальнейшем оформлении ипотеки.
"В перспективе, на мой взгляд, стоит обсуждать и дополнительные стимулы для таких накоплений, особенно для молодых семей. Тогда жилищные сбережения смогут стать не просто еще одним банковским продуктом, а реальным инструментом, который помогает людям приблизить покупку собственного жилья", - заключил он.
 
НедвижимостьФинансыБанкиГосдума
 
 
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