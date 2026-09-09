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"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции
"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции
Госкорпорация "Ростех" запустила первый промышленный маркетплейс для продвижения российской продукции - платформу РСАТ.ru, сообщила пресс-служба корпорации. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:59+0300
2026-09-09T10:59+0300
россия
бизнес
технологии
ростех
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" запустила первый промышленный маркетплейс для продвижения российской продукции - платформу РСАТ.ru, сообщила пресс-служба корпорации. На маркетплейсе представлены организации "Ростеха", выпускающие гражданскую продукцию. "Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения отечественной продукции. Платформа PCAT.ru позволяет бизнесу представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки", - говорится в сообщении госкорпорации. Платформа объединяет более 180 предприятий и научных организаций и включает свыше 1250 готовых продуктов и 370 производственных компетенций. Ежедневно PCAT.ru может принимать более 23 тысяч пользователей, а 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Наиболее востребованные позиции - решения по противодействию БПЛА, вездеходная техника, аэростатические и аэродинамические системы. Оператором платформы является холдинг "Росэл".
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россия, бизнес, технологии, ростех
РОССИЯ, Бизнес, Технологии, Ростех
10:59 09.09.2026
 
"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции

"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения российской продукции

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" запустила первый промышленный маркетплейс для продвижения российской продукции - платформу РСАТ.ru, сообщила пресс-служба корпорации.
На маркетплейсе представлены организации "Ростеха", выпускающие гражданскую продукцию.
"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения отечественной продукции. Платформа PCAT.ru позволяет бизнесу представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки", - говорится в сообщении госкорпорации.
Платформа объединяет более 180 предприятий и научных организаций и включает свыше 1250 готовых продуктов и 370 производственных компетенций.
Ежедневно PCAT.ru может принимать более 23 тысяч пользователей, а 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Наиболее востребованные позиции - решения по противодействию БПЛА, вездеходная техника, аэростатические и аэродинамические системы.
Оператором платформы является холдинг "Росэл".
 
РОССИЯБизнесТехнологииРостех
 
 
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