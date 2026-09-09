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"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции

"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения продукции

Госкорпорация "Ростех" запустила первый промышленный маркетплейс для продвижения российской продукции - платформу РСАТ.ru, сообщила пресс-служба корпорации. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:59+0300

2026-09-09T10:59+0300

2026-09-09T10:59+0300

россия

бизнес

технологии

ростех

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" запустила первый промышленный маркетплейс для продвижения российской продукции - платформу РСАТ.ru, сообщила пресс-служба корпорации. На маркетплейсе представлены организации "Ростеха", выпускающие гражданскую продукцию. "Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс для продвижения отечественной продукции. Платформа PCAT.ru позволяет бизнесу представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки", - говорится в сообщении госкорпорации. Платформа объединяет более 180 предприятий и научных организаций и включает свыше 1250 готовых продуктов и 370 производственных компетенций. Ежедневно PCAT.ru может принимать более 23 тысяч пользователей, а 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Наиболее востребованные позиции - решения по противодействию БПЛА, вездеходная техника, аэростатические и аэродинамические системы. Оператором платформы является холдинг "Росэл".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, технологии, ростех