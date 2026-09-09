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Ростехнадзор поможет Вьетнаму в подготовке кадров для АЭС

Ростехнадзор поможет Вьетнаму в подготовке кадров для АЭС - 09.09.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор поможет Вьетнаму в подготовке кадров для АЭС

Ростехнадзор и российские вузы помогут Вьетнаму в подготовке кадров для реализации проекта по строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:09+0300

2026-09-09T17:09+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ростехнадзор и российские вузы помогут Вьетнаму в подготовке кадров для реализации проекта по строительству атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике, сообщил РИА Новости генеральный директор Агентства Вьетнама по радиационной и ядерной безопасности (VARANS) Нгуен Хоанг Линь на Российско-вьетнамском научно-технологическом форуме. Российско-вьетнамский научно-технологический форум "Взаимодействие в области стратегических технологий" прошел в среду в Москве. Форум приурочен к визиту в Россию президента Вьетнама То Лама, который в среду также провел переговоры президентом РФ Владимиром Путиным. "В ближайшее время Ростехнадзор, а также (российские - ред.) вузы, например Московский энергетический институт, НИУ МЭИ и другие авторитетные университеты, будут помогать Вьетнаму в подготовке кадров для реализации нашего проекта по строительству атомной станции во Вьетнаме", - сказал Нгуен Хоанг Линь. Гендиректор VARANS также отметил, что недавно уже был успешно завершен первый курс обучения десяти вьетнамских специалистов в центре подготовки Ростехнадзора. Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.

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