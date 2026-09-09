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Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке

Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке - 09.09.2026, ПРАЙМ

Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке

Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:21+0300

2026-09-09T12:21+0300

2026-09-09T12:21+0300

технологии

россия

финансы

ростех

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к нему и устранением последствий, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Ранее в среду "Ростех" сообщил о запуске собственного маркетплейса отечественной промышленной продукции и технологий. "Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа", - говорится в сообщении.

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технологии, россия, финансы, ростех