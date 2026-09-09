Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/rostekh-873141436.html
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке - 09.09.2026, ПРАЙМ
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке
Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:21+0300
2026-09-09T12:21+0300
технологии
россия
финансы
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a644ff5f0d13fd29a18c32e53fd2a5ec.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к нему и устранением последствий, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Ранее в среду "Ростех" сообщил о запуске собственного маркетплейса отечественной промышленной продукции и технологий. "Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861080983_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2b6dd954c0468b4cf01135d5c3eb4155.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, финансы, ростех
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Ростех
12:21 09.09.2026
 
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке

Маркетплейс "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к нему и устранением последствий, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Ранее в среду "Ростех" сообщил о запуске собственного маркетплейса отечественной промышленной продукции и технологий.
"Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа", - говорится в сообщении.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала