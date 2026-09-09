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Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке - 09.09.2026, ПРАЙМ
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке
Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:21+0300
2026-09-09T12:21+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к нему и устранением последствий, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Ранее в среду "Ростех" сообщил о запуске собственного маркетплейса отечественной промышленной продукции и технологий. "Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, финансы, ростех
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Ростех
Маркетплейс "Ростеха" подвергся хакерской атаке
Маркетплейс "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс отечественных промышленных технологий "Ростеха" РСАТ.ru подвергся хакерской атаке и сейчас недоступен, ведется работа над восстановлением доступа к нему и устранением последствий, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Ранее в среду "Ростех
" сообщил о запуске собственного маркетплейса отечественной промышленной продукции и технологий.
"Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа", - говорится в сообщении.