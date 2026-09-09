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"Попытка развить отскок": эксперты объяснили, что поможет росту курса рубля

"Попытка развить отскок": эксперты объяснили, что поможет росту курса рубля - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Попытка развить отскок": эксперты объяснили, что поможет росту курса рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:01+0300

2026-09-09T21:01+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек и составил 12,67 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,64-12,84 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,13 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели активно снижался - уже вторую сессию подряд. При этом утренние попытки китайской валюты подрасти быстро сменились снижением, и она ушла в район отметки 12,65 рубля. "Подорожанию рубля может способствовать ускорение роста котировок нефти. Хотя это лишь с лагом минимум в один месяц начинает увеличивать приток валютной выручки от нефтяного экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На фоне позитива от сырьевого и геополитического факторов все больше инвесторов может принимать решение сократить свои позиции в иностранной валюте. Продавать ее заранее в ожидании дальнейшего снижения курса могут и экспортеры, хотя до очередного пика налоговых платежей более двух недель", - добавил он. Стоимость нефти к 20.33 мск росла на 3% до 100,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 98,7 пункта. Что касается долгового рынка, то по итогам трех прошедших в июле-сентябре аукционных дней Минфин РФ обеспечил на 67,5% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценивает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину в оставшееся время необходимо еженедельно размещать ОФЗ на 244,1 миллиарда рублей, что на 128% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 107,1 миллиарда", - оценил он. Прогнозы Рубль укрепился, и до конца недели при отсутствии неожиданных или разовых событий валютный курс может формироваться в диапазоне 85-87 рублей за доллар и 12,6-13 рублей за юань, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая" Юань вышел вниз из недельного диапазона консолидации 12,7–13 рубля, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Правда, в области 12,60–12,69 рубля находится значимая поддержка. Поэтому здесь снижение юаня может приостановиться, он способен предпринять и заметную попытку развить отскок. Завтра юань может находиться в коридоре 12,6–12,7 рубля, что соответствует курсу доллара 84,5–85,2 рубля", - оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, валюта, курсы валют, рубль