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Рынок акций РФ снижается днем, но остается выше уровня в 2250 пунктов

Рынок акций РФ снижается днем, но остается выше уровня в 2250 пунктов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ снижается днем, но остается выше уровня в 2250 пунктов

Российский рынок акций немного снижается днем, однако пока остается выше круглого уровня в 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:26+0300

2026-09-09T16:26+0300

2026-09-09T16:26+0300

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дмитрий песков

мосбиржа

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банк россии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается днем, однако пока остается выше круглого уровня в 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 15.56 мск опускается на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 266,83 пункта. Рынок в среду торгуется неуверенно: утренние попытки роста сменились сползанием в минус. Впрочем, индекс Мосбиржи пока остается выше уровня "технической поддержки" 2 250 пунктов. "Российский рынок акций в среду в ходе дневной сессии перешел к снижению. Инвесторов разочаровало, в частности, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что на данный момент оформленных дорожных карт урегулирования конфликта на Украине нет", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". В частности, дешевеют акции ММК (-2,5%), "Алросы" (-2,6%), Московской биржи (-2,1%), ВТБ (-2%). С другой стороны, все еще дорожают акции "Циана" (+1,3%), МТС (+1,6%), "Татнефти" (+1,2%), "Позитива" (+1,2%). Пятничное заседание Банка России остается главным ориентиром недели, и консенсус в пользу паузы в череде снижений ключевой ставки уже во многом заложен в цены, оставляя пространство для реакции скорее в случае неожиданно жесткой или мягкой риторики, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Так, хорошие квартальные результаты нефтегазовых компаний, сохранение благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках и перспективы снижения внешнеполитических рисков поддерживают оптимизм участников торгов, считает Станислав Клещев из компании "ВТБ Мои инвестиции". Свой вклад в рост индекса вносит и закрытие коротких позиций, накопленных с лета, добавляет он. "Рабочий диапазон" индекса Мосбиржи на ближайшие две-три сессии — 2230–2290 пунктов. Верхнюю границу способны сдвинуть дальнейший прогресс в украинском урегулировании после разговора Путина и Трампа и смягчение тона Банка России. Нижнюю удерживают риск новой волны эскалации в Ормузском проливе с движением цены нефти марки Brent к 110 долларам за баррель и выше, заключает Силаев.

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ормузский пролив

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рынок, торги, индексы, украина, ормузский пролив, дмитрий песков, мосбиржа, втб, банк россии