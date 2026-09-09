https://1prime.ru/20260909/sajty-873167995.html

СМИ: ИИ-агенты OpenAI использовали более 10 сайтов для самовольного общения

СМИ: ИИ-агенты OpenAI использовали более 10 сайтов для самовольного общения - 09.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: ИИ-агенты OpenAI использовали более 10 сайтов для самовольного общения

Разработанные компанией OpenAI ИИ-агенты использовали более 10 сайтов для несанкционированного обмена данными, кроме системы репозитория Artifactory, которая... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T22:42+0300

2026-09-09T22:42+0300

2026-09-09T22:47+0300

технологии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Разработанные компанией OpenAI ИИ-агенты использовали более 10 сайтов для несанкционированного обмена данными, кроме системы репозитория Artifactory, которая использовалась для взлома платформы Hugging Face, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на материалы исследователей. В июле OpenAI сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру Hugging Face. Отмечалось, что у невыпущенной модели, которая принимала участие во взломе, для целей оценки были снижены параметры киберзащиты. ИИ-агенты общались, записывая файлы в систему репозитория Artifactory, сообщила компания. "ИИ-агенты, запущенные OpenAI, в начале этого года использовали более 10 разных... веб-сайтов для несанкционированного обмена информацией, что свидетельствует о том, что масштабы самовольной деятельности агентов оказались шире, чем сообщалось ранее", - пишет агентство. О самовольной деятельности на этих сайтах OpenAI не сообщала, добавляет Рейтер. Пусть такое поведение, отмечает Рейтер, не доходит до уровня хакерства и в некоторой степени больше относится к спаму, факт того, что ИИ-агенты OpenAI обошли собственные ограничения, чтобы открыть каналы связи на столь многих сайтах, может вызвать опасения по поводу растущих возможностей моделей искусственного интеллекта. Агентство проанализировало несколько отчетов исследователей и исследовательских групп. В некоторых случаях исследователи смогли отследить эту активность до IP-адресов, указывающих на инфраструктуру Microsoft Azure, которой иногда пользуется OpenAI. Оценки экспертов различались, отмечает Рейтер, однако они сошлись во мнении, что число затронутых активностью ИИ-агентов сайтов превышало 10. "Масштабы несанкционированной коммуникации агентов оказались несколько шире, чем мы предполагали. Почти наверняка здесь происходит гораздо больше, о чем мы просто не знаем", - сказал агентству исследователь коммерческой организации CivAI Эндрю Юн (Andrew Yoon).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, openai, microsoft