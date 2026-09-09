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Минтранс направил Вьетнаму предложения по "мокрому" лизингу самолетов

Минтранс направил Вьетнаму предложения по "мокрому" лизингу самолетов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс направил Вьетнаму предложения по "мокрому" лизингу самолетов

Министерство транспорта России направило Вьетнаму предложения по "мокрому" лизингу самолетов вьетнамских авиакомпаний, они рассматриваются, заявил глава... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:06+0300

2026-09-09T20:06+0300

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бизнес

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Министерство транспорта России направило Вьетнаму предложения по "мокрому" лизингу самолетов вьетнамских авиакомпаний, они рассматриваются, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. "Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются", - сказал Никитин журналистам на вопрос, есть ли в повестке вопрос о "мокром" лизинге самолетов. В 2025 году Роман Старовойт, занимавший тогда пост министра транспорта РФ, сообщал РИА Новости, что Минтранс готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть для сделок по так называемому "мокрому" лизингу.

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бизнес, россия, вьетнам, владимир путин, то лам