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Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8%

Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8%

Сбербанк в январе-августе 2026 года нарастил кредитование населения на 8%, компаний – на 5,3%, говорится в отчетности банка по РСБУ. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:07+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе 2026 года нарастил кредитование населения на 8%, компаний – на 5,3%, говорится в отчетности банка по РСБУ. "Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 8% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов) и составил 20,2 триллиона рублей", – сообщил банк. В августе Сбербанк выдал физлицам кредиты на 607 миллиардов рублей. "Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,4% за месяц или на 5,3% с начала года (без учета валютной переоценки) до 32,5 триллиона рублей", – говорится в сообщении. За август банк выдал корпоративным клиентам кредитов на 2,2 триллиона рублей.

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