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Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8% - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8%
Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8%
Сбербанк в январе-августе 2026 года нарастил кредитование населения на 8%, компаний – на 5,3%, говорится в отчетности банка по РСБУ. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:07+0300
2026-09-09T10:11+0300
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сбербанк
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе 2026 года нарастил кредитование населения на 8%, компаний – на 5,3%, говорится в отчетности банка по РСБУ. "Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 8% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов) и составил 20,2 триллиона рублей", – сообщил банк. В августе Сбербанк выдал физлицам кредиты на 607 миллиардов рублей. "Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,4% за месяц или на 5,3% с начала года (без учета валютной переоценки) до 32,5 триллиона рублей", – говорится в сообщении. За август банк выдал корпоративным клиентам кредитов на 2,2 триллиона рублей.
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192
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
10:07 09.09.2026 (обновлено: 10:11 09.09.2026)
 
Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 8%

Сбербанк в январе-августе 2026 года нарастил кредитование населения на 8%

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе 2026 года нарастил кредитование населения на 8%, компаний – на 5,3%, говорится в отчетности банка по РСБУ.
"Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 8% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов) и составил 20,2 триллиона рублей", – сообщил банк.
В августе Сбербанк выдал физлицам кредиты на 607 миллиардов рублей.
"Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,4% за месяц или на 5,3% с начала года (без учета валютной переоценки) до 32,5 триллиона рублей", – говорится в сообщении.
За август банк выдал корпоративным клиентам кредитов на 2,2 триллиона рублей.
 
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