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Сбербанк за январь-август увеличил средства физических лиц на 3,9%
Сбербанк за январь-август увеличил средства физических лиц на 3,9% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк за январь-август увеличил средства физических лиц на 3,9%
Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-август вырос на 3,9%, до 34,5 триллиона рублей, а юрлиц – на 14,7%, до 14,5 триллиона рублей, говорится в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:07+0300
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2026-09-09T10:11+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-август вырос на 3,9%, до 34,5 триллиона рублей, а юрлиц – на 14,7%, до 14,5 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ. "Средства физических лиц выросли на 3,9% с начала года (без учета валютной переоценки) до 34,5 триллиона рублей", – говорится в сообщении. При этом за август показатель в реальном выражении снизился на 0,3% на фоне сезонной потребительской активности. "Средства юридических лиц увеличились на 5,7% за месяц или на 14,7% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,5 триллиона рублей", – сообщил банк.
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банки, финансы, сбербанк
Сбербанк за январь-август увеличил средства физических лиц на 3,9%
Сбербанк: средства физических лиц с начала года выросли на 3,9%, юрлиц – на 14,7%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-август вырос на 3,9%, до 34,5 триллиона рублей, а юрлиц – на 14,7%, до 14,5 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ.
"Средства физических лиц выросли на 3,9% с начала года (без учета валютной переоценки) до 34,5 триллиона рублей", – говорится в сообщении.
При этом за август показатель в реальном выражении снизился на 0,3% на фоне сезонной потребительской активности.
"Средства юридических лиц увеличились на 5,7% за месяц или на 14,7% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,5 триллиона рублей", – сообщил банк.