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"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали
"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали
Импорт из Китая и Казахстана по-прежнему давит на российский рынок стали, однако "Северсталь" старается адаптироваться, рассказал журналистам директор по работе | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T00:17+0300
2026-09-09T00:17+0300
бизнес
россия
китай
казахстан
северсталь
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Импорт из Китая и Казахстана по-прежнему давит на российский рынок стали, однако "Северсталь" старается адаптироваться, рассказал журналистам директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании Виктор Романовский. "Если говорить про давление импорта на российский рынок, оно по-прежнему сохраняется. При этом есть локальные игроки, которые переключили свои объемы на другие рынки, но их доля не была достаточно большой, чтобы снизить общее давление ", - ответил он на вопрос о конкуренции с китайским и казахстанским импортом. По словам Романовского, были риски, что давление увеличится еще больше, поэтому на данный момент ситуация остается непростой, но предсказуемой. "Если говорить про конкуренцию в конечных изделиях, то здесь ситуация точно не улучшилась, возможно, даже ухудшилась... Мы понимаем, что достаточно много изделий низкого качества заезжает в Россию. Клиенты, у которых покупательская способность падает, зачастую выбирают не в пользу качества, а в пользу цены", - добавил он. Как отметил Романовский, компания на фоне конкуренции с соседними странами переориентировала свои объемы на потребителей, для которых качество первостепенно - в частности, для строительства и машиностроения. Кроме того, для тех сегментов рынка, где требования к спецификациям продукции не столь высоки, "Северсталь" совместно с партнерами прорабатывает возможности оптимизации продуктового портфеля. В июле 2025 года генеральный директор компании Александр Шевелев заявил журналистам, что "Северсталь" не исключает инициирования антидемпинговых пошлин на сталь из Китая и Казахстана, пока активно анализирует ситуацию на рынке, где ужесточается конкуренция.
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бизнес, россия, китай, казахстан, северсталь
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, Северсталь
00:17 09.09.2026
 
"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали

"Северсталь": импорт из Китая и Казахстана по-прежнему давит на российский рынок стали

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Импорт из Китая и Казахстана по-прежнему давит на российский рынок стали, однако "Северсталь" старается адаптироваться, рассказал журналистам директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании Виктор Романовский.
"Если говорить про давление импорта на российский рынок, оно по-прежнему сохраняется. При этом есть локальные игроки, которые переключили свои объемы на другие рынки, но их доля не была достаточно большой, чтобы снизить общее давление ", - ответил он на вопрос о конкуренции с китайским и казахстанским импортом.
По словам Романовского, были риски, что давление увеличится еще больше, поэтому на данный момент ситуация остается непростой, но предсказуемой.
"Если говорить про конкуренцию в конечных изделиях, то здесь ситуация точно не улучшилась, возможно, даже ухудшилась... Мы понимаем, что достаточно много изделий низкого качества заезжает в Россию. Клиенты, у которых покупательская способность падает, зачастую выбирают не в пользу качества, а в пользу цены", - добавил он.
Как отметил Романовский, компания на фоне конкуренции с соседними странами переориентировала свои объемы на потребителей, для которых качество первостепенно - в частности, для строительства и машиностроения.
Кроме того, для тех сегментов рынка, где требования к спецификациям продукции не столь высоки, "Северсталь" совместно с партнерами прорабатывает возможности оптимизации продуктового портфеля.
В июле 2025 года генеральный директор компании Александр Шевелев заявил журналистам, что "Северсталь" не исключает инициирования антидемпинговых пошлин на сталь из Китая и Казахстана, пока активно анализирует ситуацию на рынке, где ужесточается конкуренция.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКАЗАХСТАНСеверсталь
 
 
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