https://1prime.ru/20260909/severstal-873129691.html

"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали

"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" заявила о давлении на российский рынок стали

Импорт из Китая и Казахстана по-прежнему давит на российский рынок стали, однако "Северсталь" старается адаптироваться, рассказал журналистам директор по работе | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T00:17+0300

2026-09-09T00:17+0300

2026-09-09T00:17+0300

бизнес

россия

китай

казахстан

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873129691.jpg?1788902254

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Импорт из Китая и Казахстана по-прежнему давит на российский рынок стали, однако "Северсталь" старается адаптироваться, рассказал журналистам директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании Виктор Романовский. "Если говорить про давление импорта на российский рынок, оно по-прежнему сохраняется. При этом есть локальные игроки, которые переключили свои объемы на другие рынки, но их доля не была достаточно большой, чтобы снизить общее давление ", - ответил он на вопрос о конкуренции с китайским и казахстанским импортом. По словам Романовского, были риски, что давление увеличится еще больше, поэтому на данный момент ситуация остается непростой, но предсказуемой. "Если говорить про конкуренцию в конечных изделиях, то здесь ситуация точно не улучшилась, возможно, даже ухудшилась... Мы понимаем, что достаточно много изделий низкого качества заезжает в Россию. Клиенты, у которых покупательская способность падает, зачастую выбирают не в пользу качества, а в пользу цены", - добавил он. Как отметил Романовский, компания на фоне конкуренции с соседними странами переориентировала свои объемы на потребителей, для которых качество первостепенно - в частности, для строительства и машиностроения. Кроме того, для тех сегментов рынка, где требования к спецификациям продукции не столь высоки, "Северсталь" совместно с партнерами прорабатывает возможности оптимизации продуктового портфеля. В июле 2025 года генеральный директор компании Александр Шевелев заявил журналистам, что "Северсталь" не исключает инициирования антидемпинговых пошлин на сталь из Китая и Казахстана, пока активно анализирует ситуацию на рынке, где ужесточается конкуренция.

китай

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, казахстан, северсталь