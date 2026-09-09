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"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров
"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров
"Северсталь" завершила капитальный ремонт стана для производства мелющих шаров большого диаметра на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК),... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:24+0300
2026-09-09T12:24+0300
промышленность
бизнес
северсталь
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" завершила капитальный ремонт стана для производства мелющих шаров большого диаметра на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщила компания. "Северсталь" завершила капитальный ремонт шаропрокатного стана №3 на площадке сортопрокатного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании). Агрегат выпускает стальные мелющие шары диаметром от 60 до 100 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается. что они используются в шаровых мельницах для измельчения руды и горной породы. Шаропрокатный стан №3 входит в технологическую цепочку производства продукции для горнодобывающей отрасли. За прошлый год агрегат выпустил 73 тысячи тонн мелющих шаров, следует из релиза. "ШПС-3 выпускает уникальные для рынка позиции нашей продуктовой линейки – мелющие шары с повышенной ударостойкостью. Их применение позволяет горно-обогатительным предприятиям снижать удельные затраты на тонну переработанной руды", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. По его словам, в ходе работ были заменены подстуживающий барабан и вертикальный транспортер, выполнен ремонт футеровки печи и конвейера печи низкотемпературного отпуска, которые напрямую влияют на стабильность технологического процесса и качество готовой продукции.
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промышленность, бизнес, северсталь
Промышленность, Бизнес, Северсталь
12:24 09.09.2026
 
"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров

"Северсталь" завершила ремонт стана для производства мелющих шаров большого диаметра

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" завершила капитальный ремонт стана для производства мелющих шаров большого диаметра на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщила компания.
"Северсталь" завершила капитальный ремонт шаропрокатного стана №3 на площадке сортопрокатного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании). Агрегат выпускает стальные мелющие шары диаметром от 60 до 100 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается. что они используются в шаровых мельницах для измельчения руды и горной породы.
Шаропрокатный стан №3 входит в технологическую цепочку производства продукции для горнодобывающей отрасли. За прошлый год агрегат выпустил 73 тысячи тонн мелющих шаров, следует из релиза.
"ШПС-3 выпускает уникальные для рынка позиции нашей продуктовой линейки – мелющие шары с повышенной ударостойкостью. Их применение позволяет горно-обогатительным предприятиям снижать удельные затраты на тонну переработанной руды", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
По его словам, в ходе работ были заменены подстуживающий барабан и вертикальный транспортер, выполнен ремонт футеровки печи и конвейера печи низкотемпературного отпуска, которые напрямую влияют на стабильность технологического процесса и качество готовой продукции.
 
ПромышленностьБизнесСеверсталь
 
 
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