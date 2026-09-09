https://1prime.ru/20260909/severstal-873141884.html

"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров

"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" завершила капремонт стана для производства мелющих шаров

"Северсталь" завершила капитальный ремонт стана для производства мелющих шаров большого диаметра на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК),... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:24+0300

2026-09-09T12:24+0300

2026-09-09T12:24+0300

промышленность

бизнес

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873141884.jpg?1788945845

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" завершила капитальный ремонт стана для производства мелющих шаров большого диаметра на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), сообщила компания. "Северсталь" завершила капитальный ремонт шаропрокатного стана №3 на площадке сортопрокатного производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании). Агрегат выпускает стальные мелющие шары диаметром от 60 до 100 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается. что они используются в шаровых мельницах для измельчения руды и горной породы. Шаропрокатный стан №3 входит в технологическую цепочку производства продукции для горнодобывающей отрасли. За прошлый год агрегат выпустил 73 тысячи тонн мелющих шаров, следует из релиза. "ШПС-3 выпускает уникальные для рынка позиции нашей продуктовой линейки – мелющие шары с повышенной ударостойкостью. Их применение позволяет горно-обогатительным предприятиям снижать удельные затраты на тонну переработанной руды", – цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. По его словам, в ходе работ были заменены подстуживающий барабан и вертикальный транспортер, выполнен ремонт футеровки печи и конвейера печи низкотемпературного отпуска, которые напрямую влияют на стабильность технологического процесса и качество готовой продукции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, северсталь