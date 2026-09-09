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Севморпуть стал важным элементом новой глобальной логистической архитектуры
Севморпуть стал важным элементом новой глобальной логистической архитектуры - 09.09.2026, ПРАЙМ
Севморпуть стал важным элементом новой глобальной логистической архитектуры
Северный морской путь (СМП) становится одним из важнейших элементов новой глобальной логистической архитектуры в связи с потребностью мира в независимых и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:53+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) становится одним из важнейших элементов новой глобальной логистической архитектуры в связи с потребностью мира в независимых и стабильных связях, заявил первый замгендиректора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.
"Логистика - это еще одна сфера для сотрудничества. И глобальные цепочки поставок трансформируются: теперь миру нужны независимые, стабильные и прогнозируемые связи. Северный морской путь становится одним из важных элементов этой новой глобальной логистической архитектуры", - сказал он в рамках выставки "Иннопром.Индия".
Комаров добавил, что Севморпуть предлагает интересные возможности для перевозок по морю в условиях быстрорастущей индийской экономики. СМП, по его словам, избавлен от многих геополитических рисков.
"Также маршрут Ченнаи - Владивосток, где наши индийские партнеры смогли сделать так, что эти маршруты мы продолжим до Северного морского пути", - добавил Комаров.
Ранее советник президента России Игорь Левитин сообщал, что Владивосток, как ожидается, станет мультимодальным хабом для грузов на Трансарктический транспортный коридор, в контуре "Росатома" уже создана компания с иностранным партнером для проекта.
В свою очередь глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал РИА Новости, что список заинтересованных в перевозках по СМП растет и сейчас включает, помимо китайских перевозчиков, компании Индии, Южной Кореи, ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии.
Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром.Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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газ, россия, владивосток, индия, дальний восток, игорь левитин, алексей чекунков, росатом
Газ, РОССИЯ, Владивосток, ИНДИЯ, Дальний Восток, Игорь Левитин, Алексей Чекунков, Росатом
Севморпуть стал важным элементом новой глобальной логистической архитектуры
Комаров: СМП становится одним из элементов новой глобальной логистической архитектуры
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) становится одним из важнейших элементов новой глобальной логистической архитектуры в связи с потребностью мира в независимых и стабильных связях, заявил первый замгендиректора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.
"Логистика - это еще одна сфера для сотрудничества. И глобальные цепочки поставок трансформируются: теперь миру нужны независимые, стабильные и прогнозируемые связи. Северный морской путь становится одним из важных элементов этой новой глобальной логистической архитектуры", - сказал он в рамках выставки "Иннопром.Индия".
Комаров добавил, что Севморпуть предлагает интересные возможности для перевозок по морю в условиях быстрорастущей индийской экономики. СМП, по его словам, избавлен от многих геополитических рисков.
"Также маршрут Ченнаи - Владивосток, где наши индийские партнеры смогли сделать так, что эти маршруты мы продолжим до Северного морского пути", - добавил Комаров.
Ранее советник президента России Игорь Левитин сообщал, что Владивосток, как ожидается, станет мультимодальным хабом для грузов на Трансарктический транспортный коридор, в контуре "Росатома" уже создана компания с иностранным партнером для проекта.
В свою очередь глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал РИА Новости, что список заинтересованных в перевозках по СМП растет и сейчас включает, помимо китайских перевозчиков, компании Индии, Южной Кореи, ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии.
Северный морской путь - уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Интерес судовладельцев связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром.Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.