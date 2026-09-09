Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/sluzhba-873146719.html
Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота
Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота - 09.09.2026, ПРАЙМ
Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота
Признанное банкротом петербургское ООО "Единая служба заказчика – Сервис" направило в арбитражный суд Москвы иск к столичному ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана",... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:22+0300
2026-09-09T14:26+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
петербург
москва
россети ленэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873146719.jpg?1788953192
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Признанное банкротом петербургское ООО "Единая служба заказчика – Сервис" направило в арбитражный суд Москвы иск к столичному ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана", управляющему джаз-клубом Бутмана в Петербурге, о взыскании около 1,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 3 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" известному музыканту принадлежит 50%, остальные доли – еще у двух физлиц. Основной вид деятельности компании – "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Компания Бутмана не раз судилась с коммунальными предприятиями Петербурга. Так, арбитражный суд Москвы в 2023 году взыскал с нее в пользу ПАО "Россети Ленэнерго" чуть более 69 тысяч рублей долга и процентов по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика для электроснабжения помещения на набережной канала Грибоедова, где находится джаз-клуб Бутмана. Среди истцов были также ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Невский экологический оператор" и другие. Предприятие-истец ООО "Единая служба заказчика – Сервис" в 2025 году арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области было признано банкротом. Основным видом его деятельности было "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения".
санкт-петербург
петербург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, петербург, москва, россети ленэнерго
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, МОСКВА, Россети Ленэнерго
14:22 09.09.2026 (обновлено: 14:26 09.09.2026)
 
Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота

"Единая служба заказчика – Сервис" подала иск к управляющему джаз-клубом Бутмана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Признанное банкротом петербургское ООО "Единая служба заказчика – Сервис" направило в арбитражный суд Москвы иск к столичному ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана", управляющему джаз-клубом Бутмана в Петербурге, о взыскании около 1,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 3 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", в ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" известному музыканту принадлежит 50%, остальные доли – еще у двух физлиц. Основной вид деятельности компании – "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом".
Компания Бутмана не раз судилась с коммунальными предприятиями Петербурга. Так, арбитражный суд Москвы в 2023 году взыскал с нее в пользу ПАО "Россети Ленэнерго" чуть более 69 тысяч рублей долга и процентов по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика для электроснабжения помещения на набережной канала Грибоедова, где находится джаз-клуб Бутмана.
Среди истцов были также ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Невский экологический оператор" и другие.
Предприятие-истец ООО "Единая служба заказчика – Сервис" в 2025 году арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области было признано банкротом. Основным видом его деятельности было "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения".
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургМОСКВАРоссети Ленэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала