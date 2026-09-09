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Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота

Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота - 09.09.2026, ПРАЙМ

Компания Игоря Бутмана получила иск от петербургского предприятия-банкрота

Признанное банкротом петербургское ООО "Единая служба заказчика – Сервис" направило в арбитражный суд Москвы иск к столичному ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана",... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:22+0300

2026-09-09T14:22+0300

2026-09-09T14:26+0300

бизнес

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Признанное банкротом петербургское ООО "Единая служба заказчика – Сервис" направило в арбитражный суд Москвы иск к столичному ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана", управляющему джаз-клубом Бутмана в Петербурге, о взыскании около 1,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 3 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" известному музыканту принадлежит 50%, остальные доли – еще у двух физлиц. Основной вид деятельности компании – "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Компания Бутмана не раз судилась с коммунальными предприятиями Петербурга. Так, арбитражный суд Москвы в 2023 году взыскал с нее в пользу ПАО "Россети Ленэнерго" чуть более 69 тысяч рублей долга и процентов по договору технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика для электроснабжения помещения на набережной канала Грибоедова, где находится джаз-клуб Бутмана. Среди истцов были также ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Невский экологический оператор" и другие. Предприятие-истец ООО "Единая служба заказчика – Сервис" в 2025 году арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области было признано банкротом. Основным видом его деятельности было "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения".

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