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"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт"

"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт" - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт"

"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор лифт" (бывший Otis), рассказали РИА Недвижимость в службе внешних коммуникаций "Дом.РФ". | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:24+0300

2026-09-09T13:24+0300

2026-09-09T13:24+0300

бизнес

россия

метеор лифт

дом.рф

s8 capital

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор лифт" (бывший Otis), рассказали РИА Недвижимость в службе внешних коммуникаций "Дом.РФ". "Группа Дом.РФ" стала новым собственником "Метеор Лифт". Данное событие логично вписывается в стратегию группы "Дом.РФ" с учетом опыта развития лифтостроительных активов", - отметили там, В структуру компании перешли производственные и сервисные подразделения компании. Все необходимые процедуры проведены в строгом соответствии с требованиями ФАС России и антимонопольного законодательства, добавил собеседник агентства. Под брендом "Метеор лифт" в настоящее время работает лифтовое подразделение, ранее принадлежавшее американской Otis Elevator Company. В июле его выкупил у Otis многопрофильный холдинг S8 Capital. "Метеор Лифт" представляет собой компанию полного цикла, занимающуюся проектированием, продажей, производством, техобслуживанием и модернизацией подъемного оборудования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, метеор лифт, дом.рф, s8 capital