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"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт" - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт"
"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт" - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт"
"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор лифт" (бывший Otis), рассказали РИА Недвижимость в службе внешних коммуникаций "Дом.РФ". | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:24+0300
2026-09-09T13:24+0300
бизнес
россия
метеор лифт
дом.рф
s8 capital
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор лифт" (бывший Otis), рассказали РИА Недвижимость в службе внешних коммуникаций "Дом.РФ". "Группа Дом.РФ" стала новым собственником "Метеор Лифт". Данное событие логично вписывается в стратегию группы "Дом.РФ" с учетом опыта развития лифтостроительных активов", - отметили там, В структуру компании перешли производственные и сервисные подразделения компании. Все необходимые процедуры проведены в строгом соответствии с требованиями ФАС России и антимонопольного законодательства, добавил собеседник агентства. Под брендом "Метеор лифт" в настоящее время работает лифтовое подразделение, ранее принадлежавшее американской Otis Elevator Company. В июле его выкупил у Otis многопрофильный холдинг S8 Capital. "Метеор Лифт" представляет собой компанию полного цикла, занимающуюся проектированием, продажей, производством, техобслуживанием и модернизацией подъемного оборудования.
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40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, россия, метеор лифт, дом.рф, s8 capital
Бизнес, РОССИЯ, Метеор Лифт, Дом.РФ, S8 Capital
13:24 09.09.2026
 
"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт"

"Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор Лифт"

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" стал собственником производителя лифтов "Метеор лифт" (бывший Otis), рассказали РИА Недвижимость в службе внешних коммуникаций "Дом.РФ".
"Группа Дом.РФ" стала новым собственником "Метеор Лифт". Данное событие логично вписывается в стратегию группы "Дом.РФ" с учетом опыта развития лифтостроительных активов", - отметили там,
В структуру компании перешли производственные и сервисные подразделения компании. Все необходимые процедуры проведены в строгом соответствии с требованиями ФАС России и антимонопольного законодательства, добавил собеседник агентства.
Под брендом "Метеор лифт" в настоящее время работает лифтовое подразделение, ранее принадлежавшее американской Otis Elevator Company. В июле его выкупил у Otis многопрофильный холдинг S8 Capital. "Метеор Лифт" представляет собой компанию полного цикла, занимающуюся проектированием, продажей, производством, техобслуживанием и модернизацией подъемного оборудования.
 
БизнесРОССИЯМетеор ЛифтДом.РФS8 Capital
 
 
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