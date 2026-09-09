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В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю

В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю

Фермерское хозяйство в Сочи, которое выращивает первые отечественные бананы и папайю в экспериментальной теплице, готово к сотрудничеству с сочинскими... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:18+0300

2026-09-09T08:18+0300

2026-09-09T08:18+0300

бизнес

сельское хозяйство

сочи

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СОЧИ, 9 сен - ПРАЙМ. Фермерское хозяйство в Сочи, которое выращивает первые отечественные бананы и папайю в экспериментальной теплице, готово к сотрудничеству с сочинскими рестораторами, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. Он уточнил, что в рамках пилотного проекта возможна разовая поставка в рестораны отечественных бананов и папайи с экспериментальной теплицы для создания новых кулинарных сочетаний. "Как эксперимент, мы можем разово предложить ресторанам наши бананы и папайи, чтобы они сами могли сделать блюда из экзотических продуктов и оценить их вкус", - сказал агентству фермер. По словам Платонова, в коллекции экспериментальной теплицы уже более 20 видов бананов и два вида папайи. Он добавил, что эксперимент по выращиванию тропических фруктов еще не завершен. Платонов ранее сообщал РИА Новости, что в конце августа в теплице собрали 150 килограммов бананов - это первый большой урожай в Сочи. В день презентации урожая посетители фермерского хозяйства и представители прессы увидели в экспериментальном формате мини-фасовочную линию для бананов, а после смогли сами оценить их вкус. Также часть урожая отправили в испытательную лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, сочи