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В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю
В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю
Фермерское хозяйство в Сочи, которое выращивает первые отечественные бананы и папайю в экспериментальной теплице, готово к сотрудничеству с сочинскими... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:18+0300
2026-09-09T08:18+0300
бизнес
сельское хозяйство
сочи
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СОЧИ, 9 сен - ПРАЙМ. Фермерское хозяйство в Сочи, которое выращивает первые отечественные бананы и папайю в экспериментальной теплице, готово к сотрудничеству с сочинскими рестораторами, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. Он уточнил, что в рамках пилотного проекта возможна разовая поставка в рестораны отечественных бананов и папайи с экспериментальной теплицы для создания новых кулинарных сочетаний. "Как эксперимент, мы можем разово предложить ресторанам наши бананы и папайи, чтобы они сами могли сделать блюда из экзотических продуктов и оценить их вкус", - сказал агентству фермер. По словам Платонова, в коллекции экспериментальной теплицы уже более 20 видов бананов и два вида папайи. Он добавил, что эксперимент по выращиванию тропических фруктов еще не завершен. Платонов ранее сообщал РИА Новости, что в конце августа в теплице собрали 150 килограммов бананов - это первый большой урожай в Сочи. В день презентации урожая посетители фермерского хозяйства и представители прессы увидели в экспериментальном формате мини-фасовочную линию для бананов, а после смогли сами оценить их вкус. Также часть урожая отправили в испытательную лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
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бизнес, сельское хозяйство, сочи
Бизнес, Сельское хозяйство, СОЧИ
08:18 09.09.2026
 
В Сочи фермеры готовы поставлять в рестораны бананы и папайю

Фермерское хозяйство в Сочи готово к сотрудничеству с сочинскими рестораторами

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СОЧИ, 9 сен - ПРАЙМ. Фермерское хозяйство в Сочи, которое выращивает первые отечественные бананы и папайю в экспериментальной теплице, готово к сотрудничеству с сочинскими рестораторами, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
Он уточнил, что в рамках пилотного проекта возможна разовая поставка в рестораны отечественных бананов и папайи с экспериментальной теплицы для создания новых кулинарных сочетаний.
"Как эксперимент, мы можем разово предложить ресторанам наши бананы и папайи, чтобы они сами могли сделать блюда из экзотических продуктов и оценить их вкус", - сказал агентству фермер.
По словам Платонова, в коллекции экспериментальной теплицы уже более 20 видов бананов и два вида папайи. Он добавил, что эксперимент по выращиванию тропических фруктов еще не завершен.
Платонов ранее сообщал РИА Новости, что в конце августа в теплице собрали 150 килограммов бананов - это первый большой урожай в Сочи. В день презентации урожая посетители фермерского хозяйства и представители прессы увидели в экспериментальном формате мини-фасовочную линию для бананов, а после смогли сами оценить их вкус. Также часть урожая отправили в испытательную лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
 
БизнесСельское хозяйствоСОЧИ
 
 
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