Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/sochi-873149552.html
Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия
Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия - 09.09.2026, ПРАЙМ
Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия
Спелые бананы, выращенные в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны, соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия отечественные бананы превосходят импортные,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:58+0300
2026-09-09T15:00+0300
россия
сочи
китай
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873149552.jpg?1788955235
СОЧИ, 9 сен - ПРАЙМ. Спелые бананы, выращенные в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны, соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия отечественные бананы превосходят импортные, сообщили РИА Новости в новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). Пробу от первого коммерческого 150-киллограммого урожая спелых бананов, собранного в экспериментальной теплице в Сочи, отправили из фермерского хозяйства "100 гектар" в испытательную лабораторию в конце августа. В лаборатории исследовали биохимический профиль бананов: содержание калия, магния, фосфора и сахаров. "Результаты исследований показали, что выращенные в Сочи бананы продемонстрировали не только полное соответствие нормам пищевой безопасности (ТР ТС) и товарному качеству (ГОСТ), но и значительно превзошли массовый импорт по содержанию калия. Умеренное содержание сахаров в отечественных бананах делает их ценным продуктом для диабетического, детского и спортивного питания: они дают пролонгированную энергию без резких скачков глюкозы и инсулина в крови", - сказали агентству в Новороссийском филиале ЦОК АПК. Минеральный состав сочинского банана оказался значительно выше официальных норм содержания полезных веществ, сообщают в центре оценки продукции. Так, желтый сочинский "Кавендиш" содержит 4200 мг/кг калия, а зеленый плод на стадии съема – 3900 мг/кг калия, который критически важен для водно-солевого баланса и способен снижать риск инсультов на 20–24%. "Желтый "Кавендиш" накопил 4200 мг/кг, а зеленый плод на стадии съема – 3900 мг/кг. Для сравнения: по данным Института питания Китая средний показатель составляет 2560 мг/кг, официальный справочник России (ФИЦ Питания и биотехнологии) – 3480 мг/кг, база Минсельхоза США (USDA) – 3580 мг/кг, а по французской базе Ciqual варьируется от 3080 до 4260 мг/кг", - пояснили агентству в филиале центра оценки качества. Кроме того, по данным филиала ЦОК АПК, зафиксирован стабильно высокий уровень магния - на отметке 220 мг/кг в спелом виде и 239 мг/кг на стадии съема банана, а также установлено содержание биологической нормы фосфора в продукте - 20–21 мг/100 г или 203–211 мг/кг. По словам директора филиала Лилии Кугушевой, сочинский спелый банан - гармонично развитый и чистый плод длиной 19 сантиметров и диаметром 3,9 сантимента, с содержанием уровня сахаров на уровне 11,5%. "Плод имеет приятный десертный вкус без приторности, сохраняя часть резистентного крахмала, который выполняет роль природного пребиотика для микрофлоры кишечника", - приводятся слова директора в ЦОК АПК. Новороссийский филиал ЦОК АПК в мае 2026 года уже исследовал сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости, тогда исследования зафиксировали почти двукратное превосходство отечественных плодов над импортными по содержанию магния.
сочи
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сочи, китай, минсельхоз
РОССИЯ, СОЧИ, КИТАЙ, Минсельхоз
14:58 09.09.2026 (обновлено: 15:00 09.09.2026)
 
Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия

ЦОК АПК: выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СОЧИ, 9 сен - ПРАЙМ. Спелые бананы, выращенные в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны, соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия отечественные бананы превосходят импортные, сообщили РИА Новости в новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
Пробу от первого коммерческого 150-киллограммого урожая спелых бананов, собранного в экспериментальной теплице в Сочи, отправили из фермерского хозяйства "100 гектар" в испытательную лабораторию в конце августа. В лаборатории исследовали биохимический профиль бананов: содержание калия, магния, фосфора и сахаров.
"Результаты исследований показали, что выращенные в Сочи бананы продемонстрировали не только полное соответствие нормам пищевой безопасности (ТР ТС) и товарному качеству (ГОСТ), но и значительно превзошли массовый импорт по содержанию калия. Умеренное содержание сахаров в отечественных бананах делает их ценным продуктом для диабетического, детского и спортивного питания: они дают пролонгированную энергию без резких скачков глюкозы и инсулина в крови", - сказали агентству в Новороссийском филиале ЦОК АПК.
Минеральный состав сочинского банана оказался значительно выше официальных норм содержания полезных веществ, сообщают в центре оценки продукции. Так, желтый сочинский "Кавендиш" содержит 4200 мг/кг калия, а зеленый плод на стадии съема – 3900 мг/кг калия, который критически важен для водно-солевого баланса и способен снижать риск инсультов на 20–24%.
"Желтый "Кавендиш" накопил 4200 мг/кг, а зеленый плод на стадии съема – 3900 мг/кг. Для сравнения: по данным Института питания Китая средний показатель составляет 2560 мг/кг, официальный справочник России (ФИЦ Питания и биотехнологии) – 3480 мг/кг, база Минсельхоза США (USDA) – 3580 мг/кг, а по французской базе Ciqual варьируется от 3080 до 4260 мг/кг", - пояснили агентству в филиале центра оценки качества.
Кроме того, по данным филиала ЦОК АПК, зафиксирован стабильно высокий уровень магния - на отметке 220 мг/кг в спелом виде и 239 мг/кг на стадии съема банана, а также установлено содержание биологической нормы фосфора в продукте - 20–21 мг/100 г или 203–211 мг/кг.
По словам директора филиала Лилии Кугушевой, сочинский спелый банан - гармонично развитый и чистый плод длиной 19 сантиметров и диаметром 3,9 сантимента, с содержанием уровня сахаров на уровне 11,5%.
"Плод имеет приятный десертный вкус без приторности, сохраняя часть резистентного крахмала, который выполняет роль природного пребиотика для микрофлоры кишечника", - приводятся слова директора в ЦОК АПК.
Новороссийский филиал ЦОК АПК в мае 2026 года уже исследовал сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости, тогда исследования зафиксировали почти двукратное превосходство отечественных плодов над импортными по содержанию магния.
 
РОССИЯСОЧИКИТАЙМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала