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Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия

Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия - 09.09.2026, ПРАЙМ

Выращенные в Сочи бананы превзошли импортные по содержанию калия

Спелые бананы, выращенные в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны, соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия отечественные бананы превосходят импортные,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:58+0300

2026-09-09T14:58+0300

2026-09-09T15:00+0300

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СОЧИ, 9 сен - ПРАЙМ. Спелые бананы, выращенные в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны, соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия отечественные бананы превосходят импортные, сообщили РИА Новости в новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). Пробу от первого коммерческого 150-киллограммого урожая спелых бананов, собранного в экспериментальной теплице в Сочи, отправили из фермерского хозяйства "100 гектар" в испытательную лабораторию в конце августа. В лаборатории исследовали биохимический профиль бананов: содержание калия, магния, фосфора и сахаров. "Результаты исследований показали, что выращенные в Сочи бананы продемонстрировали не только полное соответствие нормам пищевой безопасности (ТР ТС) и товарному качеству (ГОСТ), но и значительно превзошли массовый импорт по содержанию калия. Умеренное содержание сахаров в отечественных бананах делает их ценным продуктом для диабетического, детского и спортивного питания: они дают пролонгированную энергию без резких скачков глюкозы и инсулина в крови", - сказали агентству в Новороссийском филиале ЦОК АПК. Минеральный состав сочинского банана оказался значительно выше официальных норм содержания полезных веществ, сообщают в центре оценки продукции. Так, желтый сочинский "Кавендиш" содержит 4200 мг/кг калия, а зеленый плод на стадии съема – 3900 мг/кг калия, который критически важен для водно-солевого баланса и способен снижать риск инсультов на 20–24%. "Желтый "Кавендиш" накопил 4200 мг/кг, а зеленый плод на стадии съема – 3900 мг/кг. Для сравнения: по данным Института питания Китая средний показатель составляет 2560 мг/кг, официальный справочник России (ФИЦ Питания и биотехнологии) – 3480 мг/кг, база Минсельхоза США (USDA) – 3580 мг/кг, а по французской базе Ciqual варьируется от 3080 до 4260 мг/кг", - пояснили агентству в филиале центра оценки качества. Кроме того, по данным филиала ЦОК АПК, зафиксирован стабильно высокий уровень магния - на отметке 220 мг/кг в спелом виде и 239 мг/кг на стадии съема банана, а также установлено содержание биологической нормы фосфора в продукте - 20–21 мг/100 г или 203–211 мг/кг. По словам директора филиала Лилии Кугушевой, сочинский спелый банан - гармонично развитый и чистый плод длиной 19 сантиметров и диаметром 3,9 сантимента, с содержанием уровня сахаров на уровне 11,5%. "Плод имеет приятный десертный вкус без приторности, сохраняя часть резистентного крахмала, который выполняет роль природного пребиотика для микрофлоры кишечника", - приводятся слова директора в ЦОК АПК. Новороссийский филиал ЦОК АПК в мае 2026 года уже исследовал сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости, тогда исследования зафиксировали почти двукратное превосходство отечественных плодов над импортными по содержанию магния.

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россия, сочи, китай, минсельхоз