https://1prime.ru/20260909/ssha-873130898.html

США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров

США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров - 09.09.2026, ПРАЙМ

США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров

США заменили прежний перечень облагаемых тарифами в 50% канадских товаров на принципиально новый расширенный список, включающий сыры, строительные материалы,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T03:45+0300

2026-09-09T03:45+0300

2026-09-09T03:45+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873130898.jpg?1788914707

ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. США заменили прежний перечень облагаемых тарифами в 50% канадских товаров на принципиально новый расширенный список, включающий сыры, строительные материалы, мебель, автомобили, светильники и другие позиции, следует из прокламации американского лидера Дональда Трампа. Пересмотр перечня товаров последовал после срыва торговых переговоров между странами и введения Оттавой ответных пошлин на американские товары суммарной стоимостью порядка 20 миллиардов долларов. "Рассмотрев информацию, мнения и рекомендации, представленные мне высокопоставленными должностными лицами исполнительной ветви власти, а также иные соответствующие сведения и соображения, я определяю, что общественные интересы требуют изменить перечень товаров, облагаемых дополнительными адвалорными пошлинами", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома. Согласно приложению, которое изучило РИА Новости, США дополнили перечень облагаемых пошлиной товаров более чем 70 новыми позициями, в число которых вошли сельхозпродукция, бумага и картон, металлоконструкции, изделия из алюминия и недрагоценных металлов, транспортные средства, в том числе гольф-кары, а также обширный перечень мебели и светильников. Новые пошлины начнут применяться к товарам, ввезенным на территорию США с 15 сентября 2026 года. При этом из-под действия 50-процентных пошлин выведены восемь товарных категорий, в том числе соль, цемент и свинец, комплектующие для удочек. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились. Трамп неоднократно критиковал Оттаву за торговый дисбаланс, который, по его мнению, годами наносил ущерб США: канадский рынок госзакупок на федеральном и провинциальном уровнях был закрыт для американских компаний, тогда как канадский бизнес пользовался широким доступом к аналогичным контрактам в Штатах.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп