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США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров - 09.09.2026, ПРАЙМ
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США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров
США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров - 09.09.2026, ПРАЙМ
США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров
США заменили прежний перечень облагаемых тарифами в 50% канадских товаров на принципиально новый расширенный список, включающий сыры, строительные материалы,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T03:45+0300
2026-09-09T03:45+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. США заменили прежний перечень облагаемых тарифами в 50% канадских товаров на принципиально новый расширенный список, включающий сыры, строительные материалы, мебель, автомобили, светильники и другие позиции, следует из прокламации американского лидера Дональда Трампа. Пересмотр перечня товаров последовал после срыва торговых переговоров между странами и введения Оттавой ответных пошлин на американские товары суммарной стоимостью порядка 20 миллиардов долларов. "Рассмотрев информацию, мнения и рекомендации, представленные мне высокопоставленными должностными лицами исполнительной ветви власти, а также иные соответствующие сведения и соображения, я определяю, что общественные интересы требуют изменить перечень товаров, облагаемых дополнительными адвалорными пошлинами", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома. Согласно приложению, которое изучило РИА Новости, США дополнили перечень облагаемых пошлиной товаров более чем 70 новыми позициями, в число которых вошли сельхозпродукция, бумага и картон, металлоконструкции, изделия из алюминия и недрагоценных металлов, транспортные средства, в том числе гольф-кары, а также обширный перечень мебели и светильников. Новые пошлины начнут применяться к товарам, ввезенным на территорию США с 15 сентября 2026 года. При этом из-под действия 50-процентных пошлин выведены восемь товарных категорий, в том числе соль, цемент и свинец, комплектующие для удочек. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились. Трамп неоднократно критиковал Оттаву за торговый дисбаланс, который, по его мнению, годами наносил ущерб США: канадский рынок госзакупок на федеральном и провинциальном уровнях был закрыт для американских компаний, тогда как канадский бизнес пользовался широким доступом к аналогичным контрактам в Штатах.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
03:45 09.09.2026
 
США расширили список облагаемых пошлинами канадских товаров

США заменили 50% канадских товаров на новый список облагаемых пошлинами товаров

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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. США заменили прежний перечень облагаемых тарифами в 50% канадских товаров на принципиально новый расширенный список, включающий сыры, строительные материалы, мебель, автомобили, светильники и другие позиции, следует из прокламации американского лидера Дональда Трампа.
Пересмотр перечня товаров последовал после срыва торговых переговоров между странами и введения Оттавой ответных пошлин на американские товары суммарной стоимостью порядка 20 миллиардов долларов.
"Рассмотрев информацию, мнения и рекомендации, представленные мне высокопоставленными должностными лицами исполнительной ветви власти, а также иные соответствующие сведения и соображения, я определяю, что общественные интересы требуют изменить перечень товаров, облагаемых дополнительными адвалорными пошлинами", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.
Согласно приложению, которое изучило РИА Новости, США дополнили перечень облагаемых пошлиной товаров более чем 70 новыми позициями, в число которых вошли сельхозпродукция, бумага и картон, металлоконструкции, изделия из алюминия и недрагоценных металлов, транспортные средства, в том числе гольф-кары, а также обширный перечень мебели и светильников.
Новые пошлины начнут применяться к товарам, ввезенным на территорию США с 15 сентября 2026 года.
При этом из-под действия 50-процентных пошлин выведены восемь товарных категорий, в том числе соль, цемент и свинец, комплектующие для удочек.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились. Трамп неоднократно критиковал Оттаву за торговый дисбаланс, который, по его мнению, годами наносил ущерб США: канадский рынок госзакупок на федеральном и провинциальном уровнях был закрыт для американских компаний, тогда как канадский бизнес пользовался широким доступом к аналогичным контрактам в Штатах.
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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