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Киеву придется пройти путь Германии после Второй мировой, заявил Бессент - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Киеву придется пройти путь Германии после Второй мировой, заявил Бессент
Киеву придется пройти путь Германии после Второй мировой, заявил Бессент - 09.09.2026, ПРАЙМ
Киеву придется пройти путь Германии после Второй мировой, заявил Бессент
Украине после завершения конфликта с Россией предстоит пройти путь, схожий с возвращением Германии в мировое сообщество после поражения во Второй мировой войне, | 09.09.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Украине после завершения конфликта с Россией предстоит пройти путь, схожий с возвращением Германии в мировое сообщество после поражения во Второй мировой войне, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "И когда я думаю об (урегулировании - ред.), то понимаю, как Германия смогла вернуться в мир после Второй мировой войны. Я имею в виду, что для Украины есть путь, потому что после падения Берлинской стены... экономика Польши и Украины была примерно одинакового размера. Экономика Польши сейчас в три раза больше. Так что Украина могла бы начать должным образом управлять своей экономикой", - сказал Бессент на мероприятии, организованном изданием Breitbart. В ходе того же мероприятия он подчеркнул, что США оказались в центре переговоров по Украине, поскольку европейские страны не хотят в них участвовать. В ночь на среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после контактов представителей США в Москве и Киеве в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, она длилась около трех часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.
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мировая экономика, россия, украина, сша, германия, скотт бессент, марко рубио, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Скотт Бессент, Марко Рубио, Владимир Путин
10:10 09.09.2026
 
Киеву придется пройти путь Германии после Второй мировой, заявил Бессент

Бессент: Украине предстоит путь, схожий с возвращением Германии после Второй мировой

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . POOL
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Украине после завершения конфликта с Россией предстоит пройти путь, схожий с возвращением Германии в мировое сообщество после поражения во Второй мировой войне, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"И когда я думаю об (урегулировании - ред.), то понимаю, как Германия смогла вернуться в мир после Второй мировой войны. Я имею в виду, что для Украины есть путь, потому что после падения Берлинской стены... экономика Польши и Украины была примерно одинакового размера. Экономика Польши сейчас в три раза больше. Так что Украина могла бы начать должным образом управлять своей экономикой", - сказал Бессент на мероприятии, организованном изданием Breitbart.
В ходе того же мероприятия он подчеркнул, что США оказались в центре переговоров по Украине, поскольку европейские страны не хотят в них участвовать.
В ночь на среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после контактов представителей США в Москве и Киеве в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.
В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, она длилась около трех часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ.
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСШАГЕРМАНИЯСкотт БессентМарко РубиоВладимир Путин
 
 
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