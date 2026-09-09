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Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья

Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья - 09.09.2026, ПРАЙМ

Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья

Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:46+0300

2026-09-09T14:46+0300

2026-09-09T14:56+0300

московская область

подмосковье

москва

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с губернатором Андреем Воробьевым. Как отметил мэр, Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 миллионов человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями. Он добавил, что давно обсуждал и планировал проект продления столичного метрополитена с губернатором Подмосковья. "По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области. Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район (два направления), Одинцово, Балашиха. Это крупнейшие городские круга, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана", - сказал Собянин. По словам главы города, этот сложный и емкий проект будет реализоваться после 2030 года. "Но я уверен, что у нас все получится, как и получались предыдущие проекты. Хочу поблагодарить правительство Московской области за совместную работу над этими и другими проектами, которые улучшают жизнь и москвичей, и жителей Подмосковья", - заключил Собянин. Воробьев также поблагодарил столичное правительство за совместные проекты, которые требуют слаженной работы обеих команд. "Несколько лет назад нашим президентом (Владимиром Путиным - ред.) была принята программа развития Московского транспортного узла. И многое, как мы можем заметить, с тех пор реализовалось - в части дорог, вылетных магистралей, переездов, которые особенно важны для жителей Подмосковья ввиду высокой интенсивности в том числе пригородного сообщения", - сказал он. По словам губернатора, сегодня в Подмосковье нет человека, который не хотел бы иметь возможность пользоваться новыми удобными транспортными связями. "Всегда стоял вопрос, когда мы сделаем следующий серьезный большой шаг. От всех жителей Подмосковья я хочу сказать вам, Сергей Семенович, слова благодарности. Строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей", - заключил Воробьев. Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время в Московской области открыты две станции метро - "Мякинино" Арбатско-Покровской линии и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. В начале 2010-х годов 16 участков московского метро в часы пик работали на пределе пропускной способности, сегодня столичное метро имеет значительный резерв провозной способности. Именно это и позволило принять решение о продлении ряда радиальных линий в Подмосковье. Также в рамках программы следующего десятилетия запланировано строительство метро в Новой Москве, включая Щербинку. Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья, а с учетом действующих уже сегодня станций в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей региона. Ожидается, что новыми участками метро будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Всего планы развития метро до 2035 года предусматривают строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области.

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московская область, подмосковье, москва, сергей собянин, владимир путин