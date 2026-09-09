Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/stantsii-873148384.html
Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья
Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья - 09.09.2026, ПРАЙМ
Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья
Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:46+0300
2026-09-09T14:56+0300
московская область
подмосковье
москва
сергей собянин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873148384.jpg?1788954999
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с губернатором Андреем Воробьевым. Как отметил мэр, Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 миллионов человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями. Он добавил, что давно обсуждал и планировал проект продления столичного метрополитена с губернатором Подмосковья. "По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области. Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район (два направления), Одинцово, Балашиха. Это крупнейшие городские круга, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана", - сказал Собянин. По словам главы города, этот сложный и емкий проект будет реализоваться после 2030 года. "Но я уверен, что у нас все получится, как и получались предыдущие проекты. Хочу поблагодарить правительство Московской области за совместную работу над этими и другими проектами, которые улучшают жизнь и москвичей, и жителей Подмосковья", - заключил Собянин. Воробьев также поблагодарил столичное правительство за совместные проекты, которые требуют слаженной работы обеих команд. "Несколько лет назад нашим президентом (Владимиром Путиным - ред.) была принята программа развития Московского транспортного узла. И многое, как мы можем заметить, с тех пор реализовалось - в части дорог, вылетных магистралей, переездов, которые особенно важны для жителей Подмосковья ввиду высокой интенсивности в том числе пригородного сообщения", - сказал он. По словам губернатора, сегодня в Подмосковье нет человека, который не хотел бы иметь возможность пользоваться новыми удобными транспортными связями. "Всегда стоял вопрос, когда мы сделаем следующий серьезный большой шаг. От всех жителей Подмосковья я хочу сказать вам, Сергей Семенович, слова благодарности. Строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей", - заключил Воробьев. Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время в Московской области открыты две станции метро - "Мякинино" Арбатско-Покровской линии и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. В начале 2010-х годов 16 участков московского метро в часы пик работали на пределе пропускной способности, сегодня столичное метро имеет значительный резерв провозной способности. Именно это и позволило принять решение о продлении ряда радиальных линий в Подмосковье. Также в рамках программы следующего десятилетия запланировано строительство метро в Новой Москве, включая Щербинку. Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья, а с учетом действующих уже сегодня станций в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей региона. Ожидается, что новыми участками метро будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Всего планы развития метро до 2035 года предусматривают строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области.
московская область
подмосковье
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
московская область, подмосковье, москва, сергей собянин, владимир путин
Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, Сергей Собянин, Владимир Путин
14:46 09.09.2026 (обновлено: 14:56 09.09.2026)
 
Новые станции метро построят в ближайших городах Подмосковья

Собянин принял решение о продлении метро в семи направлениях Московской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с губернатором Андреем Воробьевым.
Как отметил мэр, Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 миллионов человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями. Он добавил, что давно обсуждал и планировал проект продления столичного метрополитена с губернатором Подмосковья.
"По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области. Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район (два направления), Одинцово, Балашиха. Это крупнейшие городские круга, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана", - сказал Собянин.
По словам главы города, этот сложный и емкий проект будет реализоваться после 2030 года. "Но я уверен, что у нас все получится, как и получались предыдущие проекты. Хочу поблагодарить правительство Московской области за совместную работу над этими и другими проектами, которые улучшают жизнь и москвичей, и жителей Подмосковья", - заключил Собянин.
Воробьев также поблагодарил столичное правительство за совместные проекты, которые требуют слаженной работы обеих команд. "Несколько лет назад нашим президентом (Владимиром Путиным - ред.) была принята программа развития Московского транспортного узла. И многое, как мы можем заметить, с тех пор реализовалось - в части дорог, вылетных магистралей, переездов, которые особенно важны для жителей Подмосковья ввиду высокой интенсивности в том числе пригородного сообщения", - сказал он.
По словам губернатора, сегодня в Подмосковье нет человека, который не хотел бы иметь возможность пользоваться новыми удобными транспортными связями. "Всегда стоял вопрос, когда мы сделаем следующий серьезный большой шаг. От всех жителей Подмосковья я хочу сказать вам, Сергей Семенович, слова благодарности. Строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей", - заключил Воробьев.
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время в Московской области открыты две станции метро - "Мякинино" Арбатско-Покровской линии и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. В начале 2010-х годов 16 участков московского метро в часы пик работали на пределе пропускной способности, сегодня столичное метро имеет значительный резерв провозной способности. Именно это и позволило принять решение о продлении ряда радиальных линий в Подмосковье.
Также в рамках программы следующего десятилетия запланировано строительство метро в Новой Москве, включая Щербинку. Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья, а с учетом действующих уже сегодня станций в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей региона. Ожидается, что новыми участками метро будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки.
Всего планы развития метро до 2035 года предусматривают строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области.
 
Московская областьПОДМОСКОВЬЕМОСКВАСергей СобянинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала