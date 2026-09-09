https://1prime.ru/20260909/starlink-873165896.html
В Казахстане установят интернет Starlink на маршрутах железной дороги
В Казахстане установят интернет Starlink на маршрутах железной дороги - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане установят интернет Starlink на маршрутах железной дороги
Спутниковый интернет Starlink установят в пассажирских поездах на 50 маршрутах железной дороги Казахстана до конца сентября, сообщает в среду министерство... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:29+0300
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АСТАНА, 9 сен - ПРАЙМ. Спутниковый интернет Starlink установят в пассажирских поездах на 50 маршрутах железной дороги Казахстана до конца сентября, сообщает в среду министерство транспорта республики. Первые пилотные проекты с использованием низкоорбитальных спутниковых систем OneWeb и Starlink были внедрены в Казахстане в 2025 году на маршрутах Астана – Алма-Ата, Астана – Оскемен, Астана – Бурабай, Астана – Семей и Алма-Ата – Мангышлак, в 2026 году проект перешел к масштабному этапу реализации. "Спутниковый интернет Starlink доступен в 59 составах, курсирующих по 31 маршруту, и охватывает более 770 вагонов. До конца сентября планируется оснастить системой 124 состава - 1235 вагонов на 50 маршрутах", - говорится в сообщении. По данным минтранса Казахстана, технические возможности спутникового канала предусматривают скорость доступа до 100 Мбит/с. Сообщается, что использование низкоорбитальной спутниковой связи позволяет обеспечить доступ к интернету в том числе на удаленных участках железнодорожной сети, где покрытие традиционных наземных сетей связи ограничено. В министерстве добавили, что для пассажиров предусмотрен бесплатный базовый пакет доступа в интернет, в его рамках пассажиры смогут без дополнительной оплаты пользоваться мессенджерами для обмена текстовыми сообщениями. Отмечается, что для использования более широкого набора интернет-сервисов и большего объема трафика предлагаются дополнительные тарифные пакеты.
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бизнес, астана, казахстан, алма-ата, starlink
Бизнес, Астана, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Starlink
В Казахстане установят интернет Starlink на маршрутах железной дороги
На 50 маршрутах железной дороги Казахстана установят спутниковый интернет Starlink
АСТАНА, 9 сен - ПРАЙМ. Спутниковый интернет Starlink установят в пассажирских поездах на 50 маршрутах железной дороги Казахстана до конца сентября, сообщает в среду министерство транспорта республики.
Первые пилотные проекты с использованием низкоорбитальных спутниковых систем OneWeb и Starlink
были внедрены в Казахстане
в 2025 году на маршрутах Астана
– Алма-Ата
, Астана – Оскемен, Астана – Бурабай, Астана – Семей и Алма-Ата – Мангышлак, в 2026 году проект перешел к масштабному этапу реализации.
"Спутниковый интернет Starlink доступен в 59 составах, курсирующих по 31 маршруту, и охватывает более 770 вагонов. До конца сентября планируется оснастить системой 124 состава - 1235 вагонов на 50 маршрутах", - говорится в сообщении.
По данным минтранса Казахстана, технические возможности спутникового канала предусматривают скорость доступа до 100 Мбит/с. Сообщается, что использование низкоорбитальной спутниковой связи позволяет обеспечить доступ к интернету в том числе на удаленных участках железнодорожной сети, где покрытие традиционных наземных сетей связи ограничено.
В министерстве добавили, что для пассажиров предусмотрен бесплатный базовый пакет доступа в интернет, в его рамках пассажиры смогут без дополнительной оплаты пользоваться мессенджерами для обмена текстовыми сообщениями. Отмечается, что для использования более широкого набора интернет-сервисов и большего объема трафика предлагаются дополнительные тарифные пакеты.