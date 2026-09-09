https://1prime.ru/20260909/stavropole-873164221.html

На Ставрополье запустили серийное производство багги

На Ставрополье запустили серийное производство багги - 09.09.2026, ПРАЙМ

На Ставрополье запустили серийное производство багги

Серийное производство самоходных машин багги запустили в Ставропольском крае, техника полностью локализована и состоит из отечественных комплектующих, сообщил... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:38+0300

2026-09-09T20:38+0300

2026-09-09T20:50+0300

бизнес

промышленность

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873164221.jpg?1788976248

ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 9 сен – ПРАЙМ. Серийное производство самоходных машин багги запустили в Ставропольском крае, техника полностью локализована и состоит из отечественных комплектующих, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин. "На Ставрополье официально открыли серийное производство самоходных машин багги… Производимые багги полностью локализованы - все запчасти отечественные. Это облегчит обслуживание моделей при эксплуатации", - написал министр в своем Telegram-канале. По его словам, предприятие планирует поставлять высокопроходимые транспортные средства для МЧС, лесников, сельхозпредприятий и туристической сферы. Производство также сможет выпускать багги для использования в зоне специальной военной операции. В ближайших планах предприятия - выйти на выпуск около 100 единиц техники в год и создать несколько десятков новых рабочих мест. Производство зарегистрировали на маркетплейс брендов "Сделано на Ставрополье". Проекту оказывали поддержку краевое министерство экономического развития и центр развития технологического предпринимательства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, мчс