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На Ставрополье запустили серийное производство багги - 09.09.2026, ПРАЙМ
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На Ставрополье запустили серийное производство багги
На Ставрополье запустили серийное производство багги - 09.09.2026, ПРАЙМ
На Ставрополье запустили серийное производство багги
Серийное производство самоходных машин багги запустили в Ставропольском крае, техника полностью локализована и состоит из отечественных комплектующих, сообщил... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:38+0300
2026-09-09T20:50+0300
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мчс
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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 9 сен – ПРАЙМ. Серийное производство самоходных машин багги запустили в Ставропольском крае, техника полностью локализована и состоит из отечественных комплектующих, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин. "На Ставрополье официально открыли серийное производство самоходных машин багги… Производимые багги полностью локализованы - все запчасти отечественные. Это облегчит обслуживание моделей при эксплуатации", - написал министр в своем Telegram-канале. По его словам, предприятие планирует поставлять высокопроходимые транспортные средства для МЧС, лесников, сельхозпредприятий и туристической сферы. Производство также сможет выпускать багги для использования в зоне специальной военной операции. В ближайших планах предприятия - выйти на выпуск около 100 единиц техники в год и создать несколько десятков новых рабочих мест. Производство зарегистрировали на маркетплейс брендов "Сделано на Ставрополье". Проекту оказывали поддержку краевое министерство экономического развития и центр развития технологического предпринимательства.
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бизнес, промышленность, мчс
Бизнес, Промышленность, МЧС
20:38 09.09.2026 (обновлено: 20:50 09.09.2026)
 
На Ставрополье запустили серийное производство багги

Доронин: в Ставропольском крае запустили серийное производство самоходных машин багги

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 9 сен – ПРАЙМ. Серийное производство самоходных машин багги запустили в Ставропольском крае, техника полностью локализована и состоит из отечественных комплектующих, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.
"На Ставрополье официально открыли серийное производство самоходных машин багги… Производимые багги полностью локализованы - все запчасти отечественные. Это облегчит обслуживание моделей при эксплуатации", - написал министр в своем Telegram-канале.
По его словам, предприятие планирует поставлять высокопроходимые транспортные средства для МЧС, лесников, сельхозпредприятий и туристической сферы. Производство также сможет выпускать багги для использования в зоне специальной военной операции.
В ближайших планах предприятия - выйти на выпуск около 100 единиц техники в год и создать несколько десятков новых рабочих мест.
Производство зарегистрировали на маркетплейс брендов "Сделано на Ставрополье".
Проекту оказывали поддержку краевое министерство экономического развития и центр развития технологического предпринимательства.
 
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