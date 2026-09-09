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ЦРПТ: около десяти стран заинтересовались российской системой маркировки

ЦРПТ: около десяти стран заинтересовались российской системой маркировки - 09.09.2026, ПРАЙМ

ЦРПТ: около десяти стран заинтересовались российской системой маркировки

Около 10 стран, среди которых Египет, Алжир, Саудовская Аравия и Индонезия, заинтересовались российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:04+0300

2026-09-09T18:04+0300

2026-09-09T18:04+0300

россия

египет

алжир

саудовская аравия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Около 10 стран, среди которых Египет, Алжир, Саудовская Аравия и Индонезия, заинтересовались российской системой маркировки, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "Порядка 10 стран сейчас вышли к нам в Россию с интересом к системе маркировки. Поэтому, соответственно, Индия здесь не единственная страна. Такие запросы есть от Египта, Алжира, Индонезии, Саудовской Аравии. Российский подход воспринимается не как локальное решение под одну экономику, а как рабочая эффективная модель", - сказал Юсупов в кулуарах выставки "Иннопром. Индия". Он добавил, что российская система может быть адаптирована под разные рынки и применяться не только для розничной торговли, но и маркетплейсов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

египет

алжир

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россия, египет, алжир, саудовская аравия