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Суд отказал в аресте первого замгендиректора ТГК-2 Дураева

Суд отказал в аресте первого замгендиректора ТГК-2 Дураева - 09.09.2026, ПРАЙМ

Суд отказал в аресте первого замгендиректора ТГК-2 Дураева

Ярославский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест первого заместителя гендиректора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:03+0300

2026-09-09T13:03+0300

2026-09-09T13:03+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Ярославский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест первого заместителя гендиректора ПАО "ТГК-2" Марата Дураева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ярославской области. По информации пресс-службы, защитник Дураева обжаловал решение суда от 28 августа о заключении топ-менеджера под стражу. "Ярославский областной суд оставил без изменения постановление Кировского районного суда города Ярославля, которым в отношении Дураева, обвиняемого в шести эпизодах превышения должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2026 года", - сказали в пресс-службе. В мае, как информировали агентство в Ярославском областном суде, в Ярославле была арестована замгендиректора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2" Наталья Скибо. Она обвиняется в совершении шести преступлений по той же статье, что и Дураев - превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. ‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

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