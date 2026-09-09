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Верховный суд не стал пересматривать дело о товарном знаке Abrysvo - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд не стал пересматривать дело о товарном знаке Abrysvo
Верховный суд не стал пересматривать дело о товарном знаке Abrysvo - 09.09.2026, ПРАЙМ
Верховный суд не стал пересматривать дело о товарном знаке Abrysvo
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), две инстанции которого обязали Роспатент по заявке... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:11+0300
2026-09-09T16:11+0300
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нью-йорк
роспатент
pfizer
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), две инстанции которого обязали Роспатент по заявке американской фармацевтической компании Pfizer Inc. зарегистрировать товарный знак Abrysvo для вакцин Как сказано в документах, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу Роспатента, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Заявку на регистрацию в России бренда для единственной категории товаров "вакцина для людей" американская компания подала в 2023 году. Это комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде концентрических окружностей (окружности разных радиусов, но имеющие один и тот же центр) и словесного элемента Abrysvo справа от них. Роспатент отклонил заявку, так как посчитал, что обозначение Pfizer сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком немецкой фармкомпании Merck. Ее комбинированный знак тоже состоит из концентрических окружностей и словесного элемента Mavenclad. Pfizer направила возражения, в которых указала, что препараты выписывают врачи, которые не могут быть введены в заблуждение сходством графических элементов. Как отмечала компания, "невозможно представить себе ситуацию, при которой невролог при лечении пациента с рассеянным склерозом захочет выписать иммунодепрессивный препарат "Мавенклад" (Mavenclad), а, будучи введенным в заблуждение "сходством до степени смешения изобразительным элементом", выпишет вакцину "Абрисво" (Abrysvo)". Также, по мнению американской компании, невозможно представить, что пациент, покупающий в аптеке вакцину заявителя либо препарат Merck, "назовет фармацевту не наименование препарата… а будет описывать изобразительные элементы, которые он ранее видел на упаковке". Роспатент тем не менее в прошлом году отклонил и возражения Pfizer, в том числе опираясь на мнение Merck. Pfizer оспорила решение ведомства в суде и две инстанции СИПа признали его незаконным, обязав Роспатент зарегистрировать бренд. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, россия, общество , сша, нью-йорк, роспатент, pfizer, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , США, Нью-Йорк, Роспатент, Pfizer, Верховный суд
16:11 09.09.2026
 
Верховный суд не стал пересматривать дело о товарном знаке Abrysvo

Верховный суд не стал пересматривать решение СИПа о регистрации бренда Abrysvo для вакцин

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), две инстанции которого обязали Роспатент по заявке американской фармацевтической компании Pfizer Inc. зарегистрировать товарный знак Abrysvo для вакцин
Как сказано в документах, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу Роспатента, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Заявку на регистрацию в России бренда для единственной категории товаров "вакцина для людей" американская компания подала в 2023 году. Это комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде концентрических окружностей (окружности разных радиусов, но имеющие один и тот же центр) и словесного элемента Abrysvo справа от них.
Роспатент отклонил заявку, так как посчитал, что обозначение Pfizer сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком немецкой фармкомпании Merck. Ее комбинированный знак тоже состоит из концентрических окружностей и словесного элемента Mavenclad.
Pfizer направила возражения, в которых указала, что препараты выписывают врачи, которые не могут быть введены в заблуждение сходством графических элементов.
Как отмечала компания, "невозможно представить себе ситуацию, при которой невролог при лечении пациента с рассеянным склерозом захочет выписать иммунодепрессивный препарат "Мавенклад" (Mavenclad), а, будучи введенным в заблуждение "сходством до степени смешения изобразительным элементом", выпишет вакцину "Абрисво" (Abrysvo)".
Также, по мнению американской компании, невозможно представить, что пациент, покупающий в аптеке вакцину заявителя либо препарат Merck, "назовет фармацевту не наименование препарата… а будет описывать изобразительные элементы, которые он ранее видел на упаковке".
Роспатент тем не менее в прошлом году отклонил и возражения Pfizer, в том числе опираясь на мнение Merck.
Pfizer оспорила решение ведомства в суде и две инстанции СИПа признали его незаконным, обязав Роспатент зарегистрировать бренд.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
 
БизнесРОССИЯОбществоСШАНью-ЙоркРоспатентPfizerВерховный суд
 
 
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