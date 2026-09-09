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Суд подтвердил вину экс-руководителей "Мечела" в хищении акций - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Суд подтвердил вину экс-руководителей "Мечела" в хищении акций
Суд подтвердил вину экс-руководителей "Мечела" в хищении акций - 09.09.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил вину экс-руководителей "Мечела" в хищении акций
Апелляционный суд подтвердил вину бывших руководителей "Мечела" в хищении акций на 560 миллионов рублей, сообщила компания. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:33+0300
2026-09-09T16:33+0300
финансы
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Апелляционный суд подтвердил вину бывших руководителей "Мечела" в хищении акций на 560 миллионов рублей, сообщила компания. "Мечел" сообщает о вступлении в силу решения суда по делу о хищении 16 миллионов акций ПАО "Мечел" у акционеров компании", - говорится в сообщении. Московский городской суд оставил без изменений приговор Мещанского районного суда города Москвы по уголовному делу о хищении акций "Мечела", признав вину осужденных и удовлетворив гражданский иск, уточняется в релизе. С бывших топ-менеджеров компании Сергея Резонтова и Татьяны Прокофьевой, а также экс-руководителя инвестиционной компании UFS Елены Железновой солидарно взыскано 560 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Ранее Мещанский районный суд признал фигурантов дела виновными в хищении 16 миллионов акций угольного предприятия и приговорил к семи годам условно, освободив от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности, а также взыскал более 0,5 миллиарда рублей в пользу компании Calridge Limited - владельца акций. Для экс-главы UFC Елены Железновой этот приговор стал уже третьим. Вышестоящая судебная инстанция рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты 8 сентября и подтвердила законность решения первой инстанции, следует из релиза. При этом суд внес изменения в перечень имущества фигурантов дела и их родственников, на которое сохранен арест для обеспечения последующего исполнения гражданского иска и выплаты компенсации, добавили в компании. "Мечел" неизменно выступает за соблюдение принципов прозрачности бизнеса, законности и защиты прав всех категорий инвесторов. В компании приветствуют решение суда, подтвердившее неотвратимость ответственности за противоправные действия, ущемляющие интересы акционеров", - отмечается в сообщении.
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192
40
192
40
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финансы, общество , москва, ufc
Финансы, Общество , МОСКВА, UFC
16:33 09.09.2026
 
Суд подтвердил вину экс-руководителей "Мечела" в хищении акций

Апелляционный суд подтвердил вину экс-руководителей "Мечела" в хищении акций

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Апелляционный суд подтвердил вину бывших руководителей "Мечела" в хищении акций на 560 миллионов рублей, сообщила компания.
"Мечел" сообщает о вступлении в силу решения суда по делу о хищении 16 миллионов акций ПАО "Мечел" у акционеров компании", - говорится в сообщении.
Московский городской суд оставил без изменений приговор Мещанского районного суда города Москвы по уголовному делу о хищении акций "Мечела", признав вину осужденных и удовлетворив гражданский иск, уточняется в релизе.
С бывших топ-менеджеров компании Сергея Резонтова и Татьяны Прокофьевой, а также экс-руководителя инвестиционной компании UFS Елены Железновой солидарно взыскано 560 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.
Ранее Мещанский районный суд признал фигурантов дела виновными в хищении 16 миллионов акций угольного предприятия и приговорил к семи годам условно, освободив от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности, а также взыскал более 0,5 миллиарда рублей в пользу компании Calridge Limited - владельца акций. Для экс-главы UFC Елены Железновой этот приговор стал уже третьим.
Вышестоящая судебная инстанция рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты 8 сентября и подтвердила законность решения первой инстанции, следует из релиза.
При этом суд внес изменения в перечень имущества фигурантов дела и их родственников, на которое сохранен арест для обеспечения последующего исполнения гражданского иска и выплаты компенсации, добавили в компании.
"Мечел" неизменно выступает за соблюдение принципов прозрачности бизнеса, законности и защиты прав всех категорий инвесторов. В компании приветствуют решение суда, подтвердившее неотвратимость ответственности за противоправные действия, ущемляющие интересы акционеров", - отмечается в сообщении.
 
ФинансыОбществоМОСКВАUFC
 
 
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