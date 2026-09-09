https://1prime.ru/20260909/sud-873154057.html

Суд оставил в силе отказ Exmail во взыскании с "Авито" убытков

Суд оставил в силе отказ Exmail во взыскании с "Авито" убытков - 09.09.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе отказ Exmail во взыскании с "Авито" убытков

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, отказавших красноярскому ООО "Группа компаний "Иксмэил" (бренд Exmail),... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:36+0300

2026-09-09T16:36+0300

2026-09-09T16:36+0300

бизнес

россия

москва

красноярский край

авито

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873154057.jpg?1788960966

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, отказавших красноярскому ООО "Группа компаний "Иксмэил" (бренд Exmail), головной компании федеральной сети доставки, во взыскании с интернет-ритейлера "Авито" убытков, причиненных, по мнению истца, расторжением договора между компаниями. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу истца на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Иск был подан в январе прошлого года. В нем Exmail потребовал признать незаконным расторжение ответчиком в 2024 году договора, по которому он оказывал "Авито" услуги доставки товаров через сеть своих пунктов выдачи заказов, и взыскать с него убытки в виде упущенной выгоды. Изначально размер убытков истец оценивал в 1,1 миллиарда рублей, но впоследствии несколько раз увеличивал сумму иска. В итоге истец стал требовать не только упущенную выгоду, но и убытки, равные стоимости своего бизнеса, который вследствие разрыва договорных отношений с "Авито" оказался в банкротстве. Эту часть убытков истец оценил в сумму более 14,6 миллиарда рублей. Как пояснил представитель истца, оценка проведена экспертом на основе анализа рыночных сделок продажи сопоставимых бизнесов на рынке. Новая сумма иска превышала 18 миллиардов рублей. Представитель ответчика заявил в первой инстанции, что это не был односторонний отказ от договора, хотя его условиями такой отказ предусматривался. Стороны пришли к соглашению о расторжении, "Авито" сделало это максимально цивилизованно, сказал юрист. Причиной же расторжения, по его словам, стали жалобы на качество услуг доставки. Истец не должен был рассчитывать, что будет работать с "Авито" вечно, добавил ответчик. Как заявил истец, стороны договаривались, что будет "плавный переход", но договоренности не были выполнены. По его словам, качество доставки у Exmail "кратно выше, чем у других сервисов". Представитель временного управляющего ООО "ГК "Иксмэил", привлеченный к делу третьим лицом, заподозрил в действиях ответчика злоупотребление правом и использование доминирующего положения, он поддержал исковые требования. Арбитражный суд Красноярского края в июле 2025 года по заявлению Альфа-банка ввел в отношении истца процедуру наблюдения, а в мае этого года признал компанию банкротом.

москва

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, красноярский край, авито, альфа-банк