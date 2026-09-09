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Суд взыскал с экс-бенефициара АПК 9,2 миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-бенефициара АПК 9,2 миллиарда рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с экс-бенефициара АПК 9,2 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Максима Стахова, экс-бенефициара и бывшего гендиректора ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), выпускавшего водку... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:21+0300

2026-09-09T17:21+0300

2026-09-09T17:21+0300

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал с Максима Стахова, экс-бенефициара и бывшего гендиректора ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), выпускавшего водку "Байкал", "Славянская", "Нерпа" и др., около 9,2 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам этой разорившейся компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд признал АПК банкротом в мае 2025 года по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В сентябре того же года в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Александра Кузнецова о привлечении Стахова к субсидиарной ответственности. Как установил суд, Стахов с 2017 года был конечным собственником АПК, гендиректором, а также исполнял обязанности главного бухгалтера. При этом компания неоднократно привлекалась к ответственности за налоговые нарушения и ей доначислялись налоги и штрафы. Суд сослался на одно из решений ФНС, в котором говорится, что "при проведении мероприятий налогового контроля установлены фактические обстоятельства, которые свидетельствуют об умышленном характере действий налогоплательщика, путем совершения ряда неслучайных действий (операций), подчиненной единой цели – созданию искусственного документооборота и получению налоговой экономии". Требования ФНС по основному долгу составляют более 90% от общей суммы требований основной задолженности, включенной в реестр требований кредиторов АПК, подчеркнул суд. В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает иск управления ФНС России по Ульяновской области к АПК на сумму более 6,8 миллиарда рублей, в котором истец требует признать АПК и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с АПК более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за ульяновским предприятием. Арбитражный суд Ульяновской области 7 сентября завершил процедуру конкурсного производства в отношении "Альфа Люкса".

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