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Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море
Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море
Россия и Турция на межмидовских консультациях в Москве обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, ставящие под угрозу... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:31+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Турция на межмидовских консультациях в Москве обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, ставящие под угрозу безопасность судоходства, сообщили в МИД РФ. "Отдельно до партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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россия, москва, черное море, турция, мид рф
РОССИЯ, МОСКВА, Черное море, ТУРЦИЯ, МИД РФ
Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море
Россия и Турция обсудили деструктивные действия киевского режима в Черном море