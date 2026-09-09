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Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море

Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Турция обсудили деструктивные действия Киева в Черном море

Россия и Турция на межмидовских консультациях в Москве обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, ставящие под угрозу... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:31+0300

2026-09-09T16:31+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Турция на межмидовских консультациях в Москве обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, ставящие под угрозу безопасность судоходства, сообщили в МИД РФ. "Отдельно до партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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