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Suno перезапускает ИИ-музыку, заключив сделку с Warner
Suno перезапускает ИИ-музыку, заключив сделку с Warner - 09.09.2026, ПРАЙМ
Suno перезапускает ИИ-музыку, заключив сделку с Warner
Компания Suno, чей ИИ-сервис за четыре года привлёк более 100 миллионов пользователей, перезапускает модель на лицензированной музыке после сделки с Warner... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:37+0300
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МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Компания Suno, чей ИИ-сервис за четыре года привлёк более 100 миллионов пользователей, перезапускает модель на лицензированной музыке после сделки с Warner Music Group, пишет The New York Times. Новая версия генератора песен обучена на каталоге лейбла, что, по словам руководства, открывает новые источники дохода для артистов."Прибыв рано, вы получаете место за столом, вместо того чтобы просто сидеть и наблюдать за происходящим и вести судебные иски", — заявил глава Warner Music Роберт Кинкл.Сделка с Warner — часть урегулирования крупного иска, поданного тремя лейблами (Sony, Universal и Warner) в 2024 году. Suno признала, что обучала предыдущие модели на защищённом контенте, но настаивала на добросовестном использовании. В рамках соглашения Warner вышла из судебного разбирательства, а Suno обязалась внедрить ограничения, включая цифровые водяные знаки.Однако конфликты продолжаются. На прошлой неделе музыкант Джейсон Исбелл и ещё трое артистов подали иск, утверждая, что Suno имитирует их голоса и стили без разрешения. Компания назвала претензии "необоснованными". При этом Suno также заключила лицензионные соглашения с BMG и Believe.Гендиректор Suno Майки Шульман заявил, что "снаружи может быть много шума, но это не помешает нам достичь желаемого". Мнения артистов разделились, а судебные разбирательства с Sony и Universal продолжаются, оставляя будущее ИИ-музыки неопределённым.
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технологии, sony, warner music group, бизнес
Технологии, Sony, Warner Music Group, Бизнес
Suno перезапускает ИИ-музыку, заключив сделку с Warner
NYT: Suno перезапускает ИИ-музыку, но иски от артистов продолжают приходить
МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. Компания Suno, чей ИИ-сервис за четыре года привлёк более 100 миллионов пользователей, перезапускает модель на лицензированной музыке после сделки с Warner Music Group, пишет The New York Times. Новая версия генератора песен обучена на каталоге лейбла, что, по словам руководства, открывает новые источники дохода для артистов.
"Прибыв рано, вы получаете место за столом, вместо того чтобы просто сидеть и наблюдать за происходящим и вести судебные иски", — заявил глава Warner Music Роберт Кинкл.
Сделка с Warner — часть урегулирования крупного иска, поданного тремя лейблами (Sony
, Universal и Warner) в 2024 году. Suno признала, что обучала предыдущие модели на защищённом контенте, но настаивала на добросовестном использовании. В рамках соглашения Warner вышла из судебного разбирательства, а Suno обязалась внедрить ограничения, включая цифровые водяные знаки.
Однако конфликты продолжаются. На прошлой неделе музыкант Джейсон Исбелл и ещё трое артистов подали иск, утверждая, что Suno имитирует их голоса и стили без разрешения. Компания назвала претензии "необоснованными". При этом Suno также заключила лицензионные соглашения с BMG и Believe.
Гендиректор Suno Майки Шульман заявил, что "снаружи может быть много шума, но это не помешает нам достичь желаемого". Мнения артистов разделились, а судебные разбирательства с Sony и Universal продолжаются, оставляя будущее ИИ-музыки неопределённым.