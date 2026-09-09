https://1prime.ru/20260909/tadzhikistan-873150233.html
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году - 09.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году
Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:17+0300
2026-09-09T15:17+0300
2026-09-09T15:17+0300
таджикистан
средняя азия
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873150233.jpg?1788956221
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную экономику, заявил президент республики Эмомали Рахмон.
"Я твердо уверен, что при последовательном продолжении строительства (Рогунской) станции и вводе в эксплуатацию третьего агрегата в 2027 году Таджикистан достигнет цели полного обеспечения населения и национальной экономики электроэнергией, то есть энергетической независимости", - сказал Рахмон на торжественной встрече, посвященной 35-летию независимости республики.
При этом глава государства подчеркнул, что общая энергетическая мощность страны на сегодняшний день достигла 6,7 тысячи мегаватт.
Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.
таджикистан
средняя азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, средняя азия, эмомали рахмон
ТАДЖИКИСТАН, Средняя Азия, Эмомали Рахмон
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году
Президент Рахмон: Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную экономику, заявил президент республики Эмомали Рахмон.
"Я твердо уверен, что при последовательном продолжении строительства (Рогунской) станции и вводе в эксплуатацию третьего агрегата в 2027 году Таджикистан достигнет цели полного обеспечения населения и национальной экономики электроэнергией, то есть энергетической независимости", - сказал Рахмон на торжественной встрече, посвященной 35-летию независимости республики.
При этом глава государства подчеркнул, что общая энергетическая мощность страны на сегодняшний день достигла 6,7 тысячи мегаватт.
Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.