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Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году

Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году - 09.09.2026, ПРАЙМ

Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году

Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

таджикистан

средняя азия

эмомали рахмон

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную экономику, заявил президент республики Эмомали Рахмон. "Я твердо уверен, что при последовательном продолжении строительства (Рогунской) станции и вводе в эксплуатацию третьего агрегата в 2027 году Таджикистан достигнет цели полного обеспечения населения и национальной экономики электроэнергией, то есть энергетической независимости", - сказал Рахмон на торжественной встрече, посвященной 35-летию независимости республики. При этом глава государства подчеркнул, что общая энергетическая мощность страны на сегодняшний день достигла 6,7 тысячи мегаватт. Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.

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таджикистан, средняя азия, эмомали рахмон