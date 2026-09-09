Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/tadzhikistan-873150233.html
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году - 09.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году
Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:17+0300
2026-09-09T15:17+0300
таджикистан
средняя азия
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873150233.jpg?1788956221
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную экономику, заявил президент республики Эмомали Рахмон. "Я твердо уверен, что при последовательном продолжении строительства (Рогунской) станции и вводе в эксплуатацию третьего агрегата в 2027 году Таджикистан достигнет цели полного обеспечения населения и национальной экономики электроэнергией, то есть энергетической независимости", - сказал Рахмон на торжественной встрече, посвященной 35-летию независимости республики. При этом глава государства подчеркнул, что общая энергетическая мощность страны на сегодняшний день достигла 6,7 тысячи мегаватт. Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.
таджикистан
средняя азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таджикистан, средняя азия, эмомали рахмон
ТАДЖИКИСТАН, Средняя Азия, Эмомали Рахмон
15:17 09.09.2026
 
Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году

Президент Рахмон: Таджикистан планирует ввести третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Таджикистан планирует ввести в эксплуатацию третий агрегат Рогунской ГЭС в 2027 году, что позволит полностью обеспечить электроэнергией население и национальную экономику, заявил президент республики Эмомали Рахмон.
"Я твердо уверен, что при последовательном продолжении строительства (Рогунской) станции и вводе в эксплуатацию третьего агрегата в 2027 году Таджикистан достигнет цели полного обеспечения населения и национальной экономики электроэнергией, то есть энергетической независимости", - сказал Рахмон на торжественной встрече, посвященной 35-летию независимости республики.
При этом глава государства подчеркнул, что общая энергетическая мощность страны на сегодняшний день достигла 6,7 тысячи мегаватт.
Рогунская ГЭС является крупнейшей строящейся гидроэлектростанцией в Средней Азии. После завершения строительства ее среднегодовая выработка электроэнергии составит 14,4 миллиарда киловатт-часов.
 
ТАДЖИКИСТАНСредняя АзияЭмомали Рахмон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала