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Отбор проектов модернизации ТЭС планируется провести в ноябре

Отбор проектов модернизации ТЭС планируется провести в ноябре - 09.09.2026, ПРАЙМ

Отбор проектов модернизации ТЭС планируется провести в ноябре

Отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) планируется провести в ноябре, как это отражено в нормативной базе, заявил журналистам глава Системного оператора... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) планируется провести в ноябре, как это отражено в нормативной базе, заявил журналистам глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий. "В ноябре. Как есть по планам, так и есть", - сказал он в кулуарах IV Ежегодной конференции АСПЭ "Энергия для потребителей", отвечая на вопрос, когда планируется провести очередной КОММод. Опадчий при этом отметил, что диспетчер энергосистемы считает правильным не останавливать тот график отборов, который утвержден законодательно, но параллельно - обсуждать изменения в правила их проведения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40