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TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов
TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов
Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов совместно с партнерами в течение пяти лет, сообщило... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:14+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов совместно с партнерами в течение пяти лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Патрика Пуянне. "TotalEnergies совместно с партнерами инвестирует в Анголу 10 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в рамках различных проектов", - приводит агентство Рейтер заявление Пуянне, которое тот сделал на нефтяной конференции в столице Анголы Луанде. Пуянне подчеркнул, что руководство компании подписало два новых лицензионных соглашения на разведку в морских блоках Анголы №17 и №32. Французская компания также планирует использовать искусственный интеллект для поддержки геологической разведки морских нефтяных блоков Анголы, следует из данных агентства. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.
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россия, ангола, totalenergies
РОССИЯ, АНГОЛА, TotalEnergies
TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов
Reuters: TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 млрд долларов в течение 5 лет
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует инвестировать в Анголу 10 миллиардов долларов совместно с партнерами в течение пяти лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Патрика Пуянне.
"TotalEnergies совместно с партнерами инвестирует в Анголу 10 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в рамках различных проектов", - приводит агентство Рейтер заявление Пуянне, которое тот сделал на нефтяной конференции в столице Анголы Луанде.
Пуянне подчеркнул, что руководство компании подписало два новых лицензионных соглашения на разведку в морских блоках Анголы №17 и №32. Французская компания также планирует использовать искусственный интеллект для поддержки геологической разведки морских нефтяных блоков Анголы, следует из данных агентства.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах.