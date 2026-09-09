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Торговля Тульской области с Ближним Востоком достигла 85 миллионов долларов

Торговля Тульской области с Ближним Востоком достигла 85 миллионов долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Торговля Тульской области с Ближним Востоком достигла 85 миллионов долларов

Товарооборот Тульской области со странами Ближнего Востока по итогам первого полугодия 2026 года составил 85 миллионов долларов, основные партнеры региона -... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:55+0300

2026-09-09T14:55+0300

2026-09-09T15:02+0300

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алжир

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ТУЛА, 9 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Тульской области со странами Ближнего Востока по итогам первого полугодия 2026 года составил 85 миллионов долларов, основные партнеры региона - Алжир и Египет, сообщил первый заместитель губернатора области Михаил Пантелеев. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и члены регионального правительства ранее в среду встретились с главами дипломатических представительств арабских государств. "За первое полугодие товарооборот со странами Ближнего Востока составил 85 миллионов долларов США. Алжир и Египет являются основными партнерами региона. Товарооборот (с этими странами - ред.) составил более 81 миллиона долларов США", - сказал Пантелеев. По его данным, в Алжир регион экспортирует химическую продукцию, минеральные удобрения, метанол и серную кислоту, оптические приборы и электрооборудование, слуховые аппараты. В Египет экспортируются черные металлы, зефир, белевская пастила, пшеница, а также азотные удобрения, такие как карбамид и аммиачная селитра.

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египет

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россия, алжир, египет, тульская область