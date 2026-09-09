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Трамп подписал указ о полном запрете на ввоз канадских мотоциклов

Трамп подписал указ о полном запрете на ввоз канадских мотоциклов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о полном запрете на ввоз канадских мотоциклов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий полный запрет на ввоз в страну канадских тяжелых мотоциклов, а также ряда категорий молочной и пищевой... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T03:21+0300

2026-09-09T03:21+0300

2026-09-09T03:21+0300

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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий полный запрет на ввоз в страну канадских тяжелых мотоциклов, а также ряда категорий молочной и пищевой продукции с 29 сентября, следует из текстов соответствующих указов, опубликованных Белым домом. "Я постановил, что в интересах Соединенных Штатов следует издать настоящий указ, предписывающий запретить ввоз отдельных категорий канадских товаров", - говорится в тексте указа о запрете на ввоз молочной продукции. Согласно приложениям к документам, под полный запрет на импорт подпадают канадские тяжелые мотоциклы и мопеды с объемом двигателя свыше 800 куб. см. Второй указ распространяет эмбарго на безалкогольное пиво, тростниковую и иные виды патоки, а также молочное сырье, включая концентрат сывороточного белка, жидкую, сухую и видоизмененную молочную сыворотку. В обоих указах подчеркивается, что принятие таких крайних мер обусловлено продолжающейся дискриминационной политикой Оттавы в отношении американских производителей и неэффективностью ранее введенных 50-процентных пошлин. Эти шаги Трампа стали очередным этапом эскалации торгового конфликта между США и Канадой. Во вторник американский лидер также распорядился закрыть доступ канадским компаниям к системе государственных закупок США объемом более 50 миллиардов долларов в год, объяснив это ответной мерой на дискриминацию американских фермеров и бизнеса со стороны Оттавы. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как передавало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.

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бизнес, мировая экономика, сша, канада, дональд трамп