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Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Политика
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Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента
Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента - 09.09.2026, ПРАЙМ
Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента
Высокопоставленные чиновники Белого дома и представители Республиканской партии в частных разговорах больше не пытаются убедить президента США Дональда Трампа в | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:45+0300
2026-09-09T17:45+0300
политика
сша
дональд трамп
республиканская партия
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Белого дома и представители Республиканской партии в частных разговорах больше не пытаются убедить президента США Дональда Трампа в чем-либо, пишет Axios."Многие помощники и доверенные лица измотаны Трампом. Они знают, что не могут его остановить, и даже не пытаются", — отметили журналисты.По их словам, почти десятилетие республиканцы уступали практически всем требованиям и идеям американского лидера, а теперь они считают бесполезным сопротивляться чему бы то ни было.&quot;Окружение Трампа считает, что раз уж они с Трампом пришли, то от Трампа и погибнут, а не порвут с ним&quot;, — объяснили журналисты.При этом, республиканцы пессимистично оценивают свои шансы на сохранение большинства в Палате представителей и опасаются за свое положение в Сенате, отмечает издание."Не стоит недооценивать Трампа. Он обладает огромной властью в партии, в политике и в культуре. Любой, кто думает, что он уйдет в тень, либо глуп, либо обладает плохим политическим чутьем", — заявил изданию один из главных советников Трампа, добавив, что не считает действующего президента "хромой уткой".
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сша, дональд трамп, республиканская партия
Политика, США, Дональд Трамп, Республиканская партия
17:45 09.09.2026
 
Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента

Axios: окружение Трампа больше не пытаются убедить его в чем-либо

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк!Дональд Трамп
!Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Белого дома и представители Республиканской партии в частных разговорах больше не пытаются убедить президента США Дональда Трампа в чем-либо, пишет Axios.
"Многие помощники и доверенные лица измотаны Трампом. Они знают, что не могут его остановить, и даже не пытаются", — отметили журналисты.
По их словам, почти десятилетие республиканцы уступали практически всем требованиям и идеям американского лидера, а теперь они считают бесполезным сопротивляться чему бы то ни было.

"Окружение Трампа считает, что раз уж они с Трампом пришли, то от Трампа и погибнут, а не порвут с ним", — объяснили журналисты.

При этом, республиканцы пессимистично оценивают свои шансы на сохранение большинства в Палате представителей и опасаются за свое положение в Сенате, отмечает издание.
"Не стоит недооценивать Трампа. Он обладает огромной властью в партии, в политике и в культуре. Любой, кто думает, что он уйдет в тень, либо глуп, либо обладает плохим политическим чутьем", — заявил изданию один из главных советников Трампа, добавив, что не считает действующего президента "хромой уткой".
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