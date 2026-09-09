https://1prime.ru/20260909/tramp-873156738.html

Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента

Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента - 09.09.2026, ПРАЙМ

Умереть за Трампа: СМИ раскрыли секрет власти американского президента

Высокопоставленные чиновники Белого дома и представители Республиканской партии в частных разговорах больше не пытаются убедить президента США Дональда Трампа в | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:45+0300

2026-09-09T17:45+0300

2026-09-09T17:45+0300

политика

сша

дональд трамп

республиканская партия

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Белого дома и представители Республиканской партии в частных разговорах больше не пытаются убедить президента США Дональда Трампа в чем-либо, пишет Axios."Многие помощники и доверенные лица измотаны Трампом. Они знают, что не могут его остановить, и даже не пытаются", — отметили журналисты.По их словам, почти десятилетие республиканцы уступали практически всем требованиям и идеям американского лидера, а теперь они считают бесполезным сопротивляться чему бы то ни было."Окружение Трампа считает, что раз уж они с Трампом пришли, то от Трампа и погибнут, а не порвут с ним", — объяснили журналисты.При этом, республиканцы пессимистично оценивают свои шансы на сохранение большинства в Палате представителей и опасаются за свое положение в Сенате, отмечает издание."Не стоит недооценивать Трампа. Он обладает огромной властью в партии, в политике и в культуре. Любой, кто думает, что он уйдет в тень, либо глуп, либо обладает плохим политическим чутьем", — заявил изданию один из главных советников Трампа, добавив, что не считает действующего президента "хромой уткой".

https://1prime.ru/20260908/ukraina-873108619.html

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сша, дональд трамп, республиканская партия