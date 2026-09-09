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Трамп оценил разговор с Путиным как отличный

Трамп оценил разговор с Путиным как отличный - 09.09.2026, ПРАЙМ

Трамп оценил разговор с Путиным как отличный

Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их отличными. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:48+0300

2026-09-09T21:48+0300

2026-09-09T21:48+0300

россия

мировая экономика

сша

техас

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их отличными. "У нас состоялся отличный разговор", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.

сша

техас

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россия, мировая экономика, сша, техас, дональд трамп, владимир путин