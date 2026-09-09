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Трамп оценил разговор с Путиным как отличный
Трамп оценил разговор с Путиным как отличный - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил разговор с Путиным как отличный
Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их отличными. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:48+0300
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2026-09-09T21:48+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их отличными. "У нас состоялся отличный разговор", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп оценил разговор с Путиным как отличный
Президент США Трамп охарактеризовал разговор с Путиным как отличный