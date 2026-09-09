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Трамп анонсировал новые атаки по Ирану
Трамп анонсировал новые атаки по Ирану - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трамп анонсировал новые атаки по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими силами девяти иранских судов и предупредил о намерении продолжить нанесение ударов. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:52+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими силами девяти иранских судов и предупредил о намерении продолжить нанесение ударов. "Мы вывели из строя девять их (Ирана - ред.) кораблей. Я бы сказал, что за этими атаками стоим мы. Вы увидите еще гораздо больше (таких ударов – ред.)", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.
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мировая экономика, сша, иран, техас, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, ТЕХАС, Дональд Трамп
Трамп анонсировал новые атаки по Ирану
Президент США Трамп заявил о ликвидации девяти кораблей Ирана и анонсировал новые атаки