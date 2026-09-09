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Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:57+0300
2026-09-09T21:57+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Может произойти", - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Даллас в ответ на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча с участием американского лидера, Путина и Зеленского.Он уточнил, что Путин хочет достижения украинского урегулирования, добавив, что было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Владимира Зеленского.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА
21:57 09.09.2026
 

Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Может произойти", - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Даллас в ответ на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча с участием американского лидера, Путина и Зеленского.
Он уточнил, что Путин хочет достижения украинского урегулирования, добавив, что было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Владимира Зеленского.
 
РОССИЯСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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