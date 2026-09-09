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Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:57+0300
2026-09-09T21:57+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Может произойти", - сказал Трамп журналистам перед отлетом в Даллас в ответ на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча с участием американского лидера, Путина и Зеленского.Он уточнил, что Путин хочет достижения украинского урегулирования, добавив, что было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Владимира Зеленского.
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РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА