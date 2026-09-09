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Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном
Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе, сделка, по его словам, будет... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T22:25+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе, сделка, по его словам, будет включать и другие сферы. "Я делаю что-то больше, чем ядерная сделка. Намного больше. У нас будет ядерная (сделка - ред.). Это 99,9 (процентов вероятности - ред.), но будет и много других вещей на повестке", - сказал Трамп журналистам.
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сша, иран, дональд трамп
Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном
Трамп: США с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе, сделка, по его словам, будет включать и другие сферы.
"Я делаю что-то больше, чем ядерная сделка. Намного больше. У нас будет ядерная (сделка - ред.). Это 99,9 (процентов вероятности - ред.), но будет и много других вещей на повестке", - сказал Трамп журналистам.