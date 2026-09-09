https://1prime.ru/20260909/tramp-873167147.html

Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном

Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном - 09.09.2026, ПРАЙМ

Трамп выразил уверенность, что США заключат ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе, сделка, по его словам, будет... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T22:25+0300

2026-09-09T22:25+0300

2026-09-09T22:25+0300

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873167147.jpg?1788981932

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе, сделка, по его словам, будет включать и другие сферы. "Я делаю что-то больше, чем ядерная сделка. Намного больше. У нас будет ядерная (сделка - ред.). Это 99,9 (процентов вероятности - ред.), но будет и много других вещей на повестке", - сказал Трамп журналистам.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, дональд трамп