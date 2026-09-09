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Трамп пообещал снизить цены на бензин после выборов

Трамп пообещал снизить цены на бензин после выборов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал снизить цены на бензин после выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что после выборов в ноябре бензин в стране будет стоить дешевле 2 долларов за галлон (3,8 литра). | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T22:27+0300

2026-09-09T22:27+0300

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дональд трамп

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что после выборов в ноябре бензин в стране будет стоить дешевле 2 долларов за галлон (3,8 литра). "После выборов цены на нефть пойдут вниз. Они будут снижаться, и мы их собьем. Думаю, стоимость бензина удастся опустить ниже 2 долларов за галлон", - сказал Трамп журналистам. Отвечая на вопрос о том, можно ли понизить цены раньше, глава Белого дома предположил, что это займет несколько больше времени и произойдет после выборов. Весной министра финансов США Скотт Бессент выражал надежду, что цена бензина в стране летом опустится до 3 долларов за галлон, но этого не произошло. По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular (аналог АИ-92) в среднем по стране сейчас стоит 4,22 доллара за галлон, причем в пяти штатах этот показатель значительно превышает 5 долларов.

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сша, дональд трамп, скотт бессент