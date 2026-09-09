https://1prime.ru/20260909/tsb-873133198.html

Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников

Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников - 09.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников

Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали РИА... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T09:16+0300

2026-09-09T09:16+0300

2026-09-09T09:56+0300

банки

финансы

общество

банк россии

мвд

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873133198.jpg?1788936987

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками", - говорится в сообщении. В ЦБ считают, что это связано с тем, что у подростков еще нет достаточного практического опыта пользования банковскими картами и другими электронными средствами платежа. "Они могут не знать базовых правил поведения при "общении" с мошенниками", - уточнили там. Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей. "Мы также обязали банки в случаях, предусмотренных договором, уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях", - добавил ЦБ. Агентство РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, общество , банк россии, мвд, мид рф