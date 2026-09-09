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Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников
Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников - 09.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников
Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали РИА... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:16+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками", - говорится в сообщении. В ЦБ считают, что это связано с тем, что у подростков еще нет достаточного практического опыта пользования банковскими картами и другими электронными средствами платежа. "Они могут не знать базовых правил поведения при "общении" с мошенниками", - уточнили там. Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей. "Мы также обязали банки в случаях, предусмотренных договором, уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях", - добавил ЦБ. Агентство РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.
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банки, финансы, общество , банк россии, мвд, мид рф
Банки, Финансы, Общество , Банк России, МВД, МИД РФ
Центробанк рассказал, как подростки могут попасть на уловки мошенников
ЦБ: россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, но подростки уязвимы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками", - говорится в сообщении.
В ЦБ считают, что это связано с тем, что у подростков еще нет достаточного практического опыта пользования банковскими картами и другими электронными средствами платежа. "Они могут не знать базовых правил поведения при "общении" с мошенниками", - уточнили там.
Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей или законных представителей.
"Мы также обязали банки в случаях, предусмотренных договором, уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях", - добавил ЦБ.
Агентство РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.