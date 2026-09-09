https://1prime.ru/20260909/tsb-873136562.html
Банк России купил на внутреннем рынке юани на 1,9 миллиарда рублей
Банк России купил на внутреннем рынке юани на 1,9 миллиарда рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Банк России купил на внутреннем рынке юани на 1,9 миллиарда рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 8 сентября составил 1,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:05+0300
2026-09-09T11:05+0300
2026-09-09T11:11+0300
рынок
финансы
россия
минфин
банк россии
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864424092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3725289d07ae89ad85c766119fa49489.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 8 сентября составил 1,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны обещал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864424092_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75bcf82094dfc874c77f10eb27849e08.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Банк России, ФНБ
Банк России купил на внутреннем рынке юани на 1,9 миллиарда рублей
Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 сентября на 1,9 миллиарда рублей