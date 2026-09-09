Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/tsena-873156339.html
Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер
Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер - 09.09.2026, ПРАЙМ
Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в среду растет более чем на 1%, показатель впервые с июня 2024 года поднялся выше отметки в 16... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:21+0300
2026-09-09T17:21+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873156339.jpg?1788963719
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в среду растет более чем на 1%, показатель впервые с июня 2024 года поднялся выше отметки в 16 долларов за центнер, следует из данных торгов. По состоянию на 17.04 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 1,44% относительно предыдущего закрытия - до 16,165 доллара за центнер. Показатель впервые с 13 июня 2024 года находится выше 16 долларов. Рис дорожает четвертую торговую сессию подряд, по итогам прошлой недели его цена выросла на 2%. По итогам августа стоимость риса увеличилась почти на 13%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Рынок
17:21 09.09.2026
 
Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер

Цена риса на Чикагской товарной бирже поднялась выше 16 долларов за центнер

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в среду растет более чем на 1%, показатель впервые с июня 2024 года поднялся выше отметки в 16 долларов за центнер, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.04 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 1,44% относительно предыдущего закрытия - до 16,165 доллара за центнер. Показатель впервые с 13 июня 2024 года находится выше 16 долларов.
Рис дорожает четвертую торговую сессию подряд, по итогам прошлой недели его цена выросла на 2%. По итогам августа стоимость риса увеличилась почти на 13%.
 
Рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала