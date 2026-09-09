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Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер

Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер - 09.09.2026, ПРАЙМ

Цена риса на Чикагской бирже поднялась выше 16 долларов за центнер

Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в среду растет более чем на 1%, показатель впервые с июня 2024 года поднялся выше отметки в 16... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:21+0300

2026-09-09T17:21+0300

2026-09-09T17:21+0300

рынок

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже в среду растет более чем на 1%, показатель впервые с июня 2024 года поднялся выше отметки в 16 долларов за центнер, следует из данных торгов. По состоянию на 17.04 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис росла на 1,44% относительно предыдущего закрытия - до 16,165 доллара за центнер. Показатель впервые с 13 июня 2024 года находится выше 16 долларов. Рис дорожает четвертую торговую сессию подряд, по итогам прошлой недели его цена выросла на 2%. По итогам августа стоимость риса увеличилась почти на 13%.

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рынок