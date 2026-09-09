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Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг - 09.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,69 копейки - до 12,7373 рубля, доллара - на 1,01 рубля, до 85,4594 рубля, евро -... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:00+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,69 копейки - до 12,7373 рубля, доллара - на 1,01 рубля, до 85,4594 рубля, евро - на 1,25 рубля, до 99,2525 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Центробанк установил официальный курс валют на четверг
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 14,69 копейки - до 12,7373 рубля, доллара - на 1,01 рубля, до 85,4594 рубля, евро - на 1,25 рубля, до 99,2525 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.