https://1prime.ru/20260909/tseny-873148281.html

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют темпы роста выше 950 долларов

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют темпы роста выше 950 долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют темпы роста выше 950 долларов

Биржевые цены на газ в Европе продолжают находиться выше 950 долларов за тысячу кубометров, где они не были с 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:46+0300

2026-09-09T14:46+0300

2026-09-09T14:56+0300

газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873148281.jpg?1788954960

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе продолжают находиться выше 950 долларов за тысячу кубометров, где они не были с 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 937,7 доллара (+2,9%), по состоянию на 9.00 мск показатель составлял 940,2 доллара (+3,2%) К 11.00 мск он превзошел 950 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года, а на 14.04 мск достиг 951,7 доллара (+4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 911,5 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. В августе в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. А в минувший вторник они пробили 900 долларов. В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. Но значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice