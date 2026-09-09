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Турция в 2026 году может принять около 7 миллионов россиян
Турция в 2026 году может принять около 7 миллионов россиян - 09.09.2026, ПРАЙМ
Турция в 2026 году может принять около 7 миллионов россиян
Турция по итогам 2026 года может принять порядка 7 миллионов российских туристов, рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:35+0300
2026-09-09T11:35+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Турция по итогам 2026 года может принять порядка 7 миллионов российских туристов, рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.
"По предварительным оценкам наших турецких коллег, в этом году страна может принять порядка 7 миллионов российских туристов. Учитывая, что по итогам прошлого года турпоток составил около 6,9 миллиона россиян, цифра 7 миллионов выглядит вполне реалистичной", - приводит РСТ слова Арзуманова.
Однако он подчеркнул, что в эту цифру входит весь туристический поток, включая не только Анталью, но и Стамбул, куда идет большой объем перевозки, в том числе транзитной.
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Турция в 2026 году может принять около 7 миллионов россиян
Эксперт РСТ Арзуманов: Турция в 2026 году может принять около 7 миллионов россиян
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Турция по итогам 2026 года может принять порядка 7 миллионов российских туристов, рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.
"По предварительным оценкам наших турецких коллег, в этом году страна может принять порядка 7 миллионов российских туристов. Учитывая, что по итогам прошлого года турпоток составил около 6,9 миллиона россиян, цифра 7 миллионов выглядит вполне реалистичной", - приводит РСТ слова Арзуманова.
Однако он подчеркнул, что в эту цифру входит весь туристический поток, включая не только Анталью, но и Стамбул, куда идет большой объем перевозки, в том числе транзитной.