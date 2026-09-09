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Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны
Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны - 09.09.2026, ПРАЙМ
Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны
Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:57+0300
2026-09-09T12:57+0300
турция
анкара
китай
алексей лихачев
владимир путин
аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Министр отметил, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей. "Переговоры по АЭС в Синопе и во Фракии продолжаются, надеюсь, в ближайшие месяцы ситуация прояснится по обеим АЭС. Площадка АЭС в Синопе подготовлена лучше, но для нас приоритет в выработке электричества это Фракия, там также готовится площадка", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNBC-e. Байрактар вновь отметил, что Турция работает над запуском первого блока АЭС "Аккую" до конца года. Турецкий министр неоднократно заявлял, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции. Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
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турция, анкара, китай, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, Анкара, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Росатом
12:57 09.09.2026
 
Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны

Глава Минэнерго Турции Байрактар: Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии

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СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Министр отметил, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей.
"Переговоры по АЭС в Синопе и во Фракии продолжаются, надеюсь, в ближайшие месяцы ситуация прояснится по обеим АЭС. Площадка АЭС в Синопе подготовлена лучше, но для нас приоритет в выработке электричества это Фракия, там также готовится площадка", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNBC-e.
Байрактар вновь отметил, что Турция работает над запуском первого блока АЭС "Аккую" до конца года.
Турецкий министр неоднократно заявлял, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
 
ТУРЦИЯАнкараКИТАЙАлексей ЛихачевВладимир ПутинАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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