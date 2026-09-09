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Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны
Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны - 09.09.2026, ПРАЙМ
Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны
Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:57+0300
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СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Министр отметил, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей.
"Переговоры по АЭС в Синопе и во Фракии продолжаются, надеюсь, в ближайшие месяцы ситуация прояснится по обеим АЭС. Площадка АЭС в Синопе подготовлена лучше, но для нас приоритет в выработке электричества это Фракия, там также готовится площадка", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNBC-e.
Байрактар вновь отметил, что Турция работает над запуском первого блока АЭС "Аккую" до конца года.
Турецкий министр неоднократно заявлял, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
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турция, анкара, китай, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, Анкара, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Росатом
Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны
Глава Минэнерго Турции Байрактар: Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии
СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Министр отметил, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей.
"Переговоры по АЭС в Синопе и во Фракии продолжаются, надеюсь, в ближайшие месяцы ситуация прояснится по обеим АЭС. Площадка АЭС в Синопе подготовлена лучше, но для нас приоритет в выработке электричества это Фракия, там также готовится площадка", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNBC-e.
Байрактар вновь отметил, что Турция работает над запуском первого блока АЭС "Аккую" до конца года.
Турецкий министр неоднократно заявлял, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.