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Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны

Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны - 09.09.2026, ПРАЙМ

Турция считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны

Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:57+0300

2026-09-09T12:57+0300

2026-09-09T12:57+0300

турция

анкара

китай

алексей лихачев

владимир путин

аэс "аккую"

росатом

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СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Анкара считает приоритетным запуск второй АЭС во Фракии на западе страны, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Министр отметил, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей. "Переговоры по АЭС в Синопе и во Фракии продолжаются, надеюсь, в ближайшие месяцы ситуация прояснится по обеим АЭС. Площадка АЭС в Синопе подготовлена лучше, но для нас приоритет в выработке электричества это Фракия, там также готовится площадка", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNBC-e. Байрактар вновь отметил, что Турция работает над запуском первого блока АЭС "Аккую" до конца года. Турецкий министр неоднократно заявлял, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции. Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.

турция

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китай

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турция, анкара, китай, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом