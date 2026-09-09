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В Турции заявили о необходимости менять модель отдыха "море, солнце и пляж" - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Турции заявили о необходимости менять модель отдыха "море, солнце и пляж"
В Турции заявили о необходимости менять модель отдыха "море, солнце и пляж" - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Турции заявили о необходимости менять модель отдыха "море, солнце и пляж"
Турции придется менять привычную модель отдыха "море, солнце и пляж", чтобы конкурировать на мировом туристическом рынке, заявил глава Ассоциации туристических... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:54+0300
2026-09-09T16:57+0300
бизнес
туризм
турция
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АНКАРА, 9 сен - ПРАЙМ. Турции придется менять привычную модель отдыха "море, солнце и пляж", чтобы конкурировать на мировом туристическом рынке, заявил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Выступая на открытии Пятого саммита по туризму Бурсы, Баглыкая отметил, что конкуренция на мировом туристическом рынке становится все острее. "В условиях такой конкуренции путь к успеху лежит через превращение наших местных ценностей в туристический опыт. Сегодня туристу уже недостаточно просто остановиться где-то или увидеть несколько важных достопримечательностей. Он хочет познакомиться с культурой места, узнать его историю и получить уникальные впечатления", - сказал глава ассоциации, его слова приводит портал turizmday. По словам главы TÜRSAB, Турция проходит непростой для туристической отрасли период. Он отметил, что в последней среднесрочной экономической программе прогноз доходов от туризма на 2026 год был пересмотрен в сторону снижения. При этом он подчеркнул, что туризм остается одним из наиболее важных секторов для достижения экономических целей страны, а глобальная конкуренция за туристов становится все жестче. Баглыкая считает, что традиционный формат морского, пляжного и солнечного отдыха необходимо дополнять новыми направлениями. Речь идет о культурном и ориентированном на впечатления туризме, новых маршрутах, центрах притяжения и дестинациях. Он также призвал регионы стремиться не только к увеличению числа туристов, но и к росту продолжительности их пребывания и расходов. "Туризм - это движение, изобилие и доход. Превращение туризма в реальное развитие региона возможно, когда сильны местные участники, которые создают рабочие места, инвестируют, платят налоги, принимают на себя риски и вновь вкладывают заработанное в эту экономическую систему", - заявил глава TÜRSAB. Особое место в развитии регионального туризма, по его словам, занимают туристические агентства. Баглыкая отметил, что именно они и туроператоры знакомят туристов с направлениями, формируют спрос и превращают исторические и культурные ценности в продаваемые туристические продукты. "Что бы мы ни инвестировали, без туристического агентства мы не сможем добиться желаемого успеха в туризме. Туристическая деятельность без участия агентства не дает результата и не приводит к успеху. Основной элемент туризма - это туристические агентства, которые находят и привозят туристов", - подчеркнул глава TÜRSAB.
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бизнес, туризм, турция
Бизнес, Туризм, ТУРЦИЯ
16:54 09.09.2026 (обновлено: 16:57 09.09.2026)
 
В Турции заявили о необходимости менять модель отдыха "море, солнце и пляж"

Глава TÜRSAB Баглыкая: Турции придется менять модель отдыха "море, солнце и пляж"

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АНКАРА, 9 сен - ПРАЙМ. Турции придется менять привычную модель отдыха "море, солнце и пляж", чтобы конкурировать на мировом туристическом рынке, заявил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Выступая на открытии Пятого саммита по туризму Бурсы, Баглыкая отметил, что конкуренция на мировом туристическом рынке становится все острее.
"В условиях такой конкуренции путь к успеху лежит через превращение наших местных ценностей в туристический опыт. Сегодня туристу уже недостаточно просто остановиться где-то или увидеть несколько важных достопримечательностей. Он хочет познакомиться с культурой места, узнать его историю и получить уникальные впечатления", - сказал глава ассоциации, его слова приводит портал turizmday.
По словам главы TÜRSAB, Турция проходит непростой для туристической отрасли период. Он отметил, что в последней среднесрочной экономической программе прогноз доходов от туризма на 2026 год был пересмотрен в сторону снижения. При этом он подчеркнул, что туризм остается одним из наиболее важных секторов для достижения экономических целей страны, а глобальная конкуренция за туристов становится все жестче.
Баглыкая считает, что традиционный формат морского, пляжного и солнечного отдыха необходимо дополнять новыми направлениями. Речь идет о культурном и ориентированном на впечатления туризме, новых маршрутах, центрах притяжения и дестинациях. Он также призвал регионы стремиться не только к увеличению числа туристов, но и к росту продолжительности их пребывания и расходов.
"Туризм - это движение, изобилие и доход. Превращение туризма в реальное развитие региона возможно, когда сильны местные участники, которые создают рабочие места, инвестируют, платят налоги, принимают на себя риски и вновь вкладывают заработанное в эту экономическую систему", - заявил глава TÜRSAB.
Особое место в развитии регионального туризма, по его словам, занимают туристические агентства. Баглыкая отметил, что именно они и туроператоры знакомят туристов с направлениями, формируют спрос и превращают исторические и культурные ценности в продаваемые туристические продукты.
"Что бы мы ни инвестировали, без туристического агентства мы не сможем добиться желаемого успеха в туризме. Туристическая деятельность без участия агентства не дает результата и не приводит к успеху. Основной элемент туризма - это туристические агентства, которые находят и привозят туристов", - подчеркнул глава TÜRSAB.
 
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